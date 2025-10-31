Υεμένη: Οι 43 υπάλληλοι του ΟΗΕ που έχουν συλλάβει οι Χούθι θα δικαστούν για εμπλοκή σε ισραηλινή επιδρομή

Οι αρχές των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι σαράντα τρεις ντόπιοι υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών θα δικαστούν ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ηγετικών στελεχών της ομάδας τον Αύγουστο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικων της κυβέρνησης των Χούθι της Υεμένης, ο Αμπντουλουαχίντ Αμπού Ρας.

Τον Αύγουστο, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και άλλοι υπουργοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην πρωτεύουσα Σαναά, στην πρώτη τέτοια επίθεση που σκότωσε υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του προσωπικού του ή των επιχειρήσεων του στην Υεμένη, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ψευδείς και την κράτηση των υπαλλήλων του αυθαίρετη. Τουλάχιστον 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ κρατούνται αυτή τη στιγμή από τους Χούθι, με τις πλέον πρόσφατες συλλήψεις να γίνονται όταν δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Σαναά την Κυριακή.

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Υεμένης, οι κατηγορούμενοι, όλοι υπήκοοι της χώρας, θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε θανατική ποινή. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ σημειώνουν ότι η κράτησή τους δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη.

Ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών δήλωσε πάντως πως η κυβέρνηση υποστηρίζει άλλους ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Ο Αμπού Ρας δήλωσε επίσης ότι η δικαστική διαδικασία προχωρά υπό πλήρη εποπτεία. «Τα βήματα που έγιναν από τις υπηρεσίες ασφαλείας έγιναν υπό πλήρη δικαστική επίβλεψη. Η εισαγγελία ενημερωνόταν βήμα βήμα για κάθε ενέργεια», δήλωσε ο Αμπού Ρας. «Ως εκ τούτου, καθόσον η εισαγγελία ενημερώνεται, είναι βέβαιο ότι αυτή η διαδικασία κινείται προς την κατάληξή της, οδηγώντας σε δίκες και στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων», πρόσθεσε.

Κατά τον Αμπού Ρας, ένας πυρήνας εντός του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος εμπλέκεται σαφώς στην απευθείας στοχοθέτηση της κυβέρνησης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος. Ο ΟΗΕ έχει απορρίψει κατ΄επανάληψη κατηγορίες ότι μέλη του προσωπικού του εμπλέκονται σε κατασκοπεία.

Επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, αφότου κατέλαβαν την εξουσία το 2014, αρχές 2015.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι επιτέθηκαν σε οδούς της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας για να δείξουν την αλληλεγγύη τους με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση. Οι Χούθι εξαπέλυσαν αρκετούς πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρεία στρατιωτική εκστρατεία εναντίον συμμάχων του Ιράν μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023, των Χούθι συμπεριλαμβανομένων.