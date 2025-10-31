«Εγκλωβισμένοι σε κιβώτιο θανάτου»: Εικόνες απόλυτης φρίκης από την κόλαση του Σουδάν

Ένας ηλικιωμένος άνδρας κάθεται στο πάτωμα, ανάμεσα σε δεκάδες πτώματα. Ένας μαχητής πλησιάζει και τον εκτελεί εξ επαφής. Η σκηνή –φρικιαστική και αδιανόητη– δεν είναι δημιούργημα φαντασίας.

Eίναι ένα από τα βίντεο που οι ίδιοι οι παραστρατιωτικοί ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φασέρ στο δυτικό Νταρφούρ του Σουδάν.

Σύμφωνα με το CNN, το μακελειό εντοπίζεται στη Σχολή Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ελ Φασέρ, απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο «Saudi Hospital». Εκεί, όπως κατήγγειλε το Δίκτυο Ιατρών του Σουδάν, οι μαχητές της παραστριωτικής δύναμης Rapid Support Forces (RSF) «δολοφόνησαν εν ψυχρώ όποιον βρήκαν μέσα – ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε λόγο για τουλάχιστον 460 νεκρούς μόνο στο νοσοκομείο, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν συστάδες πτωμάτων και λεκέδες αίματος γύρω από το κτίριο.

«Παραβιάσεις» και «κατασκευασμένες ιστορίες»

Ο επικεφαλής των RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο (Χεμντί), αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπήρξαν «παραβιάσεις» και ανακοίνωσε τη σύσταση «ανακριτικής επιτροπής».

Την ίδια ώρα, όμως, η οργάνωση διέψευδε τις καταγγελίες περί σφαγής, μιλώντας για «κατασκευασμένες αφηγήσεις» – παρά τις συντριπτικές αποδείξεις σε βίντεο, φωτογραφίες και δορυφορικές λήψεις.

Περισσότερα από 150.000 άτομα έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση που μαίνεται για πάνω από δυόμισι χρόνια. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, και στην άλλη ο πρώην υπαρχηγός του, ο Χεμντί των RSF. Οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει πραξικόπημα το 2021, προτού η σύγκρουσή τους εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό εμφύλιο το 2023.

Ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατηγορήσει και τις δύο πλευρές για εγκλήματα πολέμου, ενώ τον περασμένο Μάρτιο ο τότε Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν είχε δηλώσει ότι οι RSF «διέπραξαν γενοκτονία» εναντίον μη αραβικών πληθυσμών, εκτελώντας άνδρες και αγόρια «ακόμη και βρέφη» λόγω εθνοτικής καταγωγής.

‼️Make civilians were asked to sing praises to the RSF, then lied to that they’ve been let go. They were shot in the back by RSF, a UAE backed militia group. This is El Fasher / Al Fashir location, Sudan. pic.twitter.com/RLkEufxP6J — African News (@SaharaWire) October 29, 2025

Η «πόλη-παγίδα»: 120.000 εγκλωβισμένοι

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 120.000 άνθρωποι, οι μισοί παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στην πόλη – το τελευταίο οχυρό του στρατού στο Νταρφούρ.

Δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι RSF έχουν περικυκλώσει το Ελ Φασέρ με χωμάτινο τείχος ύψους έως και τριών μέτρων. «Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε ένα kill box, ένα κιβώτιο θανάτου», λέει στο CNN ο Nathaniel Raymond, διευθυντής του Humanitarian Research Lab του Yale. «Τους έχουν παγιδεύσει για να τους εξοντώσουν συστηματικά».

Ελάχιστες μαρτυρίες έχουν διαρρεύσει από την πόλη. Όσες όμως υπάρχουν, είναι συγκλονιστικές.

Πρόσφυγες που διέφυγαν προς την Ταουίλα μιλούν για ομαδικές εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και πτώματα στους δρόμους.

«Διαχώριζαν τους άνδρες από τις γυναίκες – και κανείς δεν ξέρει πού τους πήγαν», λέει η Μανάαλ μπιντ Άμπι Σουλεϊμάν, σε βίντεο που κατέγραψαν εθελοντές. Ο Άνταμ Ρότζαλ, εκπρόσωπος των εκτοπισμένων στο Νταρφούρ, μιλά για «εφιαλτικές ιστορίες» και «δημεύσεις περιουσιών, βασανισμούς, εκτελέσεις».

Οι αγνοούμενοι άνδρες

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για χιλιάδες αγνοούμενους άνδρες και αγόρια.

Ο επικεφαλής της αποστολής του IRC, Arjan Hehenkamp, λέει στο CNN πως «στις φάλαγγες προσφύγων δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου άνδρες – μόνο γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι». «Η μεγάλη μας ανησυχία είναι: πού είναι οι υπόλοιποι;» σημειώνει.

Ανάλογες μαρτυρίες έχει συλλέξει και η UNICEF: γυναίκες φτάνουν μόνες στα στρατόπεδα, λέγοντας ότι οι άνδρες συγγενείς τους σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν.

Ο επικεφαλής της UNICEF στο Σουδάν, Sheldon Yett, κάνει λόγο για «εφιαλτικές ιστορίες από πόρτα σε πόρτα, όπου οι ένοπλοι τραβούν ανθρώπους έξω και απαιτούν λύτρα για να τους αφήσουν ζωντανούς».

Απαγωγές για λύτρα και ανθρωποκυνηγητό

Το Δίκτυο Ιατρών του Σουδάν καταγγέλλει ότι έξι μέλη του ιατρικού προσωπικού, ανάμεσά τους τέσσερις γιατροί, έχουν απαχθεί από άνδρες των RSF και ζητείται λύτρα 100 εκατ. σουδανικές λίρες (περίπου 166.000 δολάρια) για τον καθένα.

Ομάδες παραστρατιωτικών καταγράφονται να κυνηγούν πολίτες σε χωράφια, φωνάζοντας «πιάστε τα κορίτσια», ενώ άλλοι πανηγυρίζουν πάνω από σωρούς πτωμάτων.

Διεθνής κατακραυγή – αλλά χωρίς παρέμβαση

ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ε.Ε. και δεκάδες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και ανεξάρτητη διερεύνηση των εγκλημάτων.

Ωστόσο, παρά τα βουνά αποδεικτικών στοιχείων – και το γεγονός ότι οι RSF οι ίδιοι δημοσιοποιούν βίντεο των εκτελέσεων – οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι.

«Το γεγονός ότι τραβούν οι ίδιοι τις δολοφονίες τους και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο δείχνει πλήρη αίσθηση ατιμωρησίας», λέει ο Yett. «Χρειάζεται λογοδοσία. Όλες οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να διερευνηθούν και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.»