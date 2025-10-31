Logo Image

Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, σε αντάλλαγμα για τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων

Κόσμος

REUTERS/Ramadan Abed

225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας

Το Ισραήλ παρέδωσε την Παρασκευή στο νοσοκομείο Νάσερ τις σορούς 30 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για αυτές των δύο Ισραηλινών ομήρων που επιστράφηκαν από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο AFP.

«Τα σώματα 30 Παλαιστινίων κρατουμένων παραλήφθηκαν από την ισραηλινή πλευρά στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», διευκρίνισε το νοσοκομείο, που βρίσκεται στη Χαν Γιουνίς.

Συνολικά, σε αντάλλαγμα για 15 σορούς Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Από την ημερομηνία αυτή, η Χαμάς παρέδωσε επίσης δύο σώματα μη Ισραηλινών ομήρων, έναν Ταϊλανδό και έναν Νεπαλέζο.

Πηγή: Le Figaro

