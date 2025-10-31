Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, σε αντάλλαγμα για τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων

Το Ισραήλ παρέδωσε την Παρασκευή στο νοσοκομείο Νάσερ τις σορούς 30 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για αυτές των δύο Ισραηλινών ομήρων που επιστράφηκαν από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο AFP.

«Τα σώματα 30 Παλαιστινίων κρατουμένων παραλήφθηκαν από την ισραηλινή πλευρά στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», διευκρίνισε το νοσοκομείο, που βρίσκεται στη Χαν Γιουνίς.

Συνολικά, σε αντάλλαγμα για 15 σορούς Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Από την ημερομηνία αυτή, η Χαμάς παρέδωσε επίσης δύο σώματα μη Ισραηλινών ομήρων, έναν Ταϊλανδό και έναν Νεπαλέζο.

Πηγή: Le Figaro