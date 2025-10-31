Τυφώνας Melissa: Στους 50 οι νεκροί στην Καραϊβική, δεκάδες αγνοούμενοι – Καταφθάνει ανθρωπιστική βοήθεια

Τεράστια είναι η καταστροφή στην Καραϊβική από τον τυφώνα Melissa, καθώς έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι σε Αϊτή και Τζαμάικα, όπου και καταφθάνει ανθρωπιστική διεθνής βοήθεια.

Κατοικίες κατεστραμμένες, συνοικίες πλημμυρισμένες, επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Οι αρχές προχωρούν τώρα σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα, ο οποίος αναμένεται ότι θα εξασθενήσει πλέον πάνω από τον βόρειο Ατλαντικό, αφού πέρασε από τις Βερμούδες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC), οι πλημμύρες αναμένεται να υποχωρήσουν στις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να συνεχισθούν στην Κούβα, την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη γειτονική Δομινικιανή Δημοκρατία.

Όταν έφθασε, την Τρίτη, στην Τζαμάικα, ο κυκλώνας, ο οποίος έχει καταστεί πιο καταστροφικός εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την ξηρά σε διάστημα 90 ετών. Ταξινομήθηκε στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας Saffir-Simpson, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 300 χλμ/ώρα.

«Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός είναι πλέον 19 νεκροί», εννέα από τους οποίους στο δυτικό άκρο του νησιού, δήλωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ η τζαμαϊκανή υπουργός Ενημέρωσης Ντέινα Μόρις Ντίξον, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να έρθουν σε επαφή με συγγενείς τους. Ο τζαμαϊκανός στρατός καταβάλλει προσπάθειες για να ανοίξει αποκλεισμένους δρόμους, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Υπήρξε τεράστια καταστροφή, χωρίς προηγούμενο, σε υποδομές, ιδιοκτησίες, δρόμους, δίκτυα επικοινωνίας και ενέργειας», δήλωσε από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, συντονιστής του ΟΗΕ σε χώρες της Καραϊβικής. «Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η χώρα έχει υποστεί καταστροφές σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

20 αγνοούμενοι στην Αϊτή

Στην Αϊτή, από την οποία δεν πέρασε άμεσα ο κυκλώνας, αλλά την έπληξανν ισχυρές βροχοπτώσεις, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, δέκα από τους οποίους παιδιά, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 20, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι αρχές. 23 από τους θανάτους αυτούς οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού στη νοτιοδυτική Αϊτή.

Στην Κούβα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και το οδικό δίκτυο.

Στο Ελ Κόμπρε, στη νοτιοδυτική Κούβα, ακούγεται ο ήχος σφυριών κάτω από τον ήλιο που έχει επιστρέψει: άνθρωποι, των οποίων τα σπίτια έχασαν τη σκεπή τους από τους σφοδρούς ανέμους, προσπαθουν να επισκευάσουν με τη βοήθεια φίλων και γειτόνων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο κυκλώνας Μελίσα «μας σκότωσε, αφήνοντάς μας με τέτοιες καταστροφές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Κορέα, που ζει στη νότια Κούβα, κοντά στο Ελ Κόμπρε. «Ήδη αντιμετωπίζαμε τεράστιες δυσκολίες. Τώρα προφανώς η κατάστασή μας είναι πολύ χειρότερη».

Περίπου 735.000 άνθρωποι χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.

Διασώστες

Η διεθνής βοήθεια καταφθάνει στις πληγείσες περιοχές.

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα και τις Μπαχάμες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ομάδες αμερικανών διασωστών βρίσκονται επίσης καθ’ οδόν προς την Αϊτή.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης πως η Κούβα, ιδεολογικός εχθρός των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται στην αμερικανική επιχείρηση αρωγής.

Η Βενεζουέλα έστειλε 26.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη σύμμαχό της Κούβα.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω του X πως στέλνει σήμερα «τρία αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα» με «περισσότερους από 300 διασώστες» και «50 τόνους» ειδών πρώτης ανάγκης.

Η Γαλλία πρόκειται να παραδώσει «μέσα στις προσεχείς ημέρες» δια θαλάσσης στην Τζαμάικα ένα φορτίο κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέσμευσε επείγουσα χρηματοοικονομική βοήθεια 2,5 εκατομμυρίων στερλινών (2,8 εκατομμύρια ευρώ) για τις πληγείσες χώρες.

Η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κατέστησε πιο ισχυρό και καταστροφικό τον κυκλώνα, σύμφωνα μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη από κλιματολόγους του Imperial College του Λονδίνου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η υπερβολική εξάρτηση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα αύξησε τόσο την πιθανότητα όσο και την ένταση της καταιγίδας. Προειδοποιούν ότι χωρίς επείγουσα μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης οι τυφώνες αυτού του τύπου θα γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters