Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε δύο σορούς ομήρων – Ταυτοποιήθηκαν από το Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε την Πέμπτη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων, με τις ισραηλινές αρχές να ανακοινώνουν πως πρόκειται για τον 84χρονο Άμιραμ Κούπερ και τον 25χρονο Σάχαρ Μπαρούχ οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε πως οι οικογένειες των νεκρών ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Πρόκειται για την πρώτη παράδοση σορών από τη Χαμάς μετά από εννέα ημέρες. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η οργάνωση καθυστερεί την επιστροφή σορών, όπως συμφωνήθηκε στην εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Πώς είχαν απαχθεί

Ο 25χρονος Σάχαρ Μπαρούχ απήχθη από το κιμπούτζ Μπεερί και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη διάσωσή του.

Ο 84χρονος Άμιραμ Κούπερ απήχθη μαζί με την 80χρονη σύζυγό του Νουρίτ από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι τα «τελικά συμπεράσματα» σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους θα εξαχθούν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.