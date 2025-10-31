Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» η εντολή του Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Το Ιράν καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, κάνοντας λόγο για υποκρισία.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίσε «ανεύθυνη» την εντολή του Τραμπ επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να καταστήσει υπόλογες τις ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της διάδοσης τέτοιων ειδεχθών όπλων», συμπλήρωσε.

Ανέφερε επίσης πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα. «Έχοντας μετονομάσει το “Υπουργείο Άμυνας” σε “Υπουργείο Πολέμου”, ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί με νέες επιθέσεις τις προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο».

Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να αρχίσει άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ισότιμη βάση» με άλλες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, των οποίων το οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων θα φτάσει το όριο των ΗΠΑ σε «πέντε χρόνια», όπως είπε.