Πακιστάν-Αφγανιστάν: Νέο ραντεβού για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου και συμφώνησαν να συνεχιστεί μέχρι τότε η κατάπαυση του πυρός στα σύνορά τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΜΠΕ

