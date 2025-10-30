Guardian: Όλοι οι τρόποι «μηδενισμού» στρατιωτών από την Ρωσία

Ρώσοι διοικητές εκτελούν ή στέλνουν σκόπιμα στο θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έρευνα του ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Verstka, η οποία σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα της εσωτερικής βίας στο ρωσικό στρατό.

Βασιζόμενο σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των νεκρών, βίντεο που διέρρευσαν και επίσημα αρχεία με καταγγελίες, το Verstka δήλωσε ότι εντόπισε 101 Ρώσους στρατιώτες που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανατηφόρα τιμωρία των συντρόφων τους. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για στρατιώτες που σκοτώνονται από την ίδια τους την ομάδα και για τις λεγόμενες μονάδες αποκλεισμού που έχουν αναπτυχθεί για να αποτρέψουν την υποχώρηση.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς περί απειθαρχίας μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι, αντιθέτως, τέτοια προβλήματα είναι ευρέως διαδεδομένα εντός του ουκρανικού στρατού.

Λεπτομερής κατάλογο των μεθόδων

Αλλά η έρευνα του Verstka φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, καταγράφοντας έναν λεπτομερή κατάλογο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της υπακοής μέσω του τρόμου.

Το Verstka επικαλέστηκε μαρτυρίες στρατιωτών σύμφωνα με τις οποίες, διοικητές διορίζουν «εκτελεστές» των αρνητών, των οποίων τα πτώματα ρίχνονται σε ποτάμια ή σε πρόχειρους τάφους, ενώ καταγράφονται ως νεκροί εν ώρα μάχης.

Άλλες αναφορές μιλούν για την χρήση drones και εκρηκτικών που «τελειώνουν» τους τραυματίες ή όσους υποχωρούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρονται να διέταξαν χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους συναδέλφους τους, με τις μετέπειτα αναφορές να κάνουν λόγο για θάνατο στο πεδίο της μάχης.

Λάκκοι και μονομαχίες

Το Verstka, ένα βραβευμένο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο που λειτουργεί πλέον εξόριστο και ιδρύθηκε από μερικούς από τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους ερευνητές της χώρας, κατέγραψε επίσης περιπτώσεις βασανιστηρίων στρατιωτών, μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με αναφορές, οι στρατιώτες που δεν υπάκουαν στις διαταγές ρίχνονταν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, και νερό.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τους ανάγκαζαν να πολεμήσουν μεταξύ τους σε μονομαχίες μέχρι θανάτου, σε στυλ μονομάχων.

Μια τέτοια περίπτωση εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούν τις ρωσικές δυνάμεις. Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες χωρίς πουκάμισα σε ένα λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας λέει: «Ο διοικητής Κάμα είπε ότι όποιος σκοτώσει τον άλλο θα βγει από το λάκκο».

Ή πληρώνεις ή «μηδενίζεσαι»

Το μέσο συνέδεσε επίσης αρκετές δολοφονίες με σχέδια οικονομικού εκβιασμού, στα οποία οι διοικητές απαιτούσαν πληρωμές από τους στρατιώτες σε αντάλλαγμα για την αποφυγή αποστολών αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνήθηκαν, «μηδενίζονταν» – η αργκό του στρατού για την εξάλειψη.

Η έρευνα περιγράφει επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που στάλθηκαν σε αποστολές αυτοκτονίας. Αποκαλύπτει περιπτώσεις όπου ρωσικοί στρατιώτες σκόπιμα τοποθετήθηκαν ως «μαγιάτσκι», ή φάροι – με εντολή να περπατήσουν μπροστά από ομάδες επίθεσης χωρίς εξοπλισμό για να προσελκύσουν τα πυρά του εχθρού.

«Κανονικοποίηση της βίας»

Αρχικά, οι περισσότερες αναφορές για τις εκτελέσεις προερχονταν από ποινικές ομάδες αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες πρώην κατάδικους που είχαν στρατολογηθεί από τις ρωσικές φυλακές, αλλά η βάση δεδομένων του Verstka δείχνει ότι η πρακτική αυτή έχει εξαπλωθεί και σε μονάδες του τακτικού στρατού. Η κουλτούρα της ατιμωρησίας και η εισροή πρώην κρατουμένων, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν «κανονικοποιήσει τη βία».

naftemporiki.gr