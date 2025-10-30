Ρουμανία: Άνοιξε η μεγαλύτερη Ορθόδοξη εκκλησία (φωτογραφίες-βίντεο) – Εκατοντάδες χιλιάδες στην ουρά για να προσκυνήσουν

Eκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνοι από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό σπεύδουν να επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό της χώρας στο Βουκουρέστι, η μεγαλύτερη Ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο, που άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Κυριακή, έπειτα από 15 χρόνια εργασιών.

Η Μαρία Ρούσου και ο σύζυγός της ταξίδευαν όλη τη νύχτα με το αυτοκίνητό τους από τη γενέτειρά τους στην δυτική Ρουμανία, προκειμένου να επισκεφθούν τον σχεδόν ολοκληρωμένο καθεδρικό ναό της χώρας.

Romania has opened the world’s largest Orthodox Christian church, the People’s Salvation Cathedral—also known as the National Cathedral—after 15 years of construction. Image: Agentia de stiri Basilica pic.twitter.com/FT3m3tFnSx — Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 27, 2025

«Ήρθαμε συγκεκριμένα να δούμε την εκκλησία, να περπατήσουμε στο εσωτερικό της, έως την Αγία Τράπεζα», δήλωσε η Ρούσου, μια 72χρονη συνταξιούχος οικονομολόγος, έπειτα από ώρες αναμονής στην ουρά σήμερα, την ώρα που μια τελετή προβαλλόταν σε οθόνες. «Η Ρουμανία το αξίζει».

Thousands of pilgrims flocked to Romania’s capital to consecrate religious paintings inside the world’s largest Orthodox Christian church. The People’s Salvation Cathedral opened after 15 years of construction. pic.twitter.com/ZAUn2KxNCj — DW News (@dwnews) October 26, 2025

Το νέο κτίριο θα αποτελέσει την έδρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, η οποία προηγουμένως χρησιμοποιούσε ένα πολύ μικρότερο πατριαρχικό καθεδρικό ναό, που είχε χτιστεί στα μέσα του 1600 και βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου.

Η εικονογραφία με ψηφιδωτά του νέου καθεδρικού ναού καθαγιάστηκε την Κυριακή σε μια τελετή χοροστατούντων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Δανιήλ.

Με καθυστέρηση πάνω από ένα αιώνα

Τα σχέδια για έναν εθνικό καθεδρικό ναό χρονολογούνται από πριν από έναν και πλέον αιώνα, αφού η Ρουμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της, όμως είχαν αναβληθεί επανειλημμένως λόγω δύο παγκοσμίων πολέμων, δεκαετίες μιας κοσμικής κομμουνιστικής εξουσίας και μια εύθραυστη μετάβαση πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

✝️Romania opens world’s largest Orthodox Church. The People’s Salvation Cathedral, known as the National Cathedral has a capacity for 5,000 worshippers and is 17,800 square meters (191,000 square feet). 98.8% of Romanians are Christian. pic.twitter.com/q0o2pbty8x — Oli London (@OliLondonTV) October 29, 2025

«Αυτό που δεν κατέστη δυνατό εδώ και 126 χρόνια επιτεύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε ο ιερέας Άντριαν Αγκάτσι, ο εκπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως και 40.000 πιστοί θα μπορούσαν να επισκεφθούν τον ναό σε καθημερινή βάση και η εκκλησία υπολογίζει πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν εκεί έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο καθεδρικό ναός έχει ύψος 127 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει 5000 πιστούς στο εσωτερικό του και δεκάδες χιλιάδες στον προαύλιο χώρο του.

Ο καθεδρικός ναός έχει προς το παρόν κοστίσει περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από κρατικούς πόρους, μια πηγή διαφωνίας για τους επικριτές του σχεδίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ