ΟΗΕ: Οι ανθρωπιστικές παραδόσεις στη Γάζα έχουν αυξηθεί εν μέσω εκεχειρίας, να επιτραπεί στις ΜΚΟ να βοηθήσουν στη διανομή της βοήθειας

Περισσότεροι από 24.000 τόνοι βοήθειας του ΟΗΕ έχουν φτάσει στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές αυτού του μήνα, λέει ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ζητώντας να επιτραπεί στις ΜΚΟ να βοηθήσουν στη διανομή της.

Ενώ οι όγκοι βοήθειας είναι σημαντικά αυξημένοι σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την εκεχειρία, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις χρηματοδότησης, επισημαίνει ο ΟΗΕ, καθώς αναφέρει και προβλήματα συντονισμού με τις ισραηλινές αρχές.

«Ξεκινώντας από την εκεχειρία, φέραμε πάνω από 24.000 μετρικούς τόνους βοήθειας μέσω όλων των σημείων διέλευσης και έχουμε επανεκκινήσει τις διανομές (βοήθειας) τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο και σε επίπεδο νοικοκυριών», σημειώνει ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του Γραφείου Μόνιμου Συντονιστή του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Ραμίζ Αλακμπάροφ.

Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων για τη Μέση Ανατολή, Σάμερ Αμπντέλ Τζάμπερ, λέει ότι σε 20 ημέρες κλιμάκωσης μετά την κατάπαυση του πυρός «έχουν συλλέξει περίπου 20.000 μετρικούς τόνους τροφίμων εντός της Γάζας».

Πηγή: AFP