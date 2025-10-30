Τραγωδία στο Lizard Island: Την εγκατέλειψαν μόνη στο νησί – Την άλλη μέρα βρέθηκε νεκρή

Η ογδοντάχρονη Suzanne Rees συμμετείχε σε μια κρουαζιέρα 60 ημερών στην Αυστραλία και βρισκόταν στη δεύτερη μέρα του ταξιδιού της, όταν αποβιβάστηκε μαζί με άλλους επιβάτες στο Lizard Island στο Great Barrier Reef με σκοπό να αναρριχηθεί στην υψηλότερη κορυφή του νησιού. Ακολούθησε μια τραγωδία.

Η κόρη της, Katherine Rees, προσπαθεί να συνθέσει την ακολουθία των γεγονότων που συνέβησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Rees αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

«Από τα λίγα που μας έχουν πει, φαίνεται ότι υπήρξε αδιαφορία και έλλειψη κοινής λογικής», είπε.

Ένοιωσε αδιαθεσία – Της ζητήθηκε να κατεβεί, χωρίς συνοδό

«Από την αστυνομία καταλάβαμε ότι ήταν μια πολύ ζεστή μέρα και η μαμά αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την ανάβαση στο λόφο. Της ζητήθηκε να κατεβεί, χωρίς συνοδό. Στη συνέχεια, το πλοίο έφυγε, προφανώς χωρίς να κάνει καταμέτρηση των επιβατών. Λίγο μετά, η μαμά πέθανε, μόνη».

Αξιοσημείωτο είναι πως κανείς από τους επιβάτες δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι η Rees δεν είχε επιστρέψει.

Το πτώμα της γυναίκας ανακαλύφθηκε την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής και επίγειας έρευνας που συντονίστηκε από την Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (Amsa) και την αστυνομία του Queensland.

Σε ανακοίνωσή της, η Amsa ανέφερε: «Θα αξιολογήσουμε εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με το γεγονός ότι η επιβάτης δεν καταμετρήθηκε στο πλοίο και, εάν χρειαστεί, θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της.

«Μια δραστήρια 80χρονη»

Η κόρη της περιέγραψε τη μητέρα της ως «μια δραστήρια 80χρονη» που της άρεσε η κηπουρική και οι πεζοπορίες στο δάσος.

Τα δορυφορικά δεδομένα παρακολούθησης έδειξαν ότι το κρουαζιερόπλοιο αρχικά απομακρύνθηκε από το νησί πριν επιστρέψει αργότερα εκείνο το βράδυ. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση της επιβάτιδας γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα που ολοκληρώθηκε νωρίς την Κυριακή, όταν το πτώμα της Rees βρέθηκε στο νησί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Mark Fifield, δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία του Queensland και άλλες αρχές για να υποστηρίξουμε την έρευνά τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η κόρη της άτυχης γυναίκας ζήτησε τη διεξαγωγή ιατροδικαστικής έρευνας για το θάνατο της μητέρας της. «Ελπίζω ότι η ιατροδικαστική έρευνα θα αποκαλύψει τι θα έπρεπε να είχε κάνει η εταιρεία για να σώσει τη ζωή της».

naftemporiki.gr