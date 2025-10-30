Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αφοπλίσει τη Χαμάς και θα αποστρατιωτικοποιήσει τη Γάζα, αν δεν το κάνουν τα ξένα στρατεύματα

Το Ισραήλ «έχει περισσότερη δουλειά» να κάνει στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δοκίμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1 στο νότιο Ισραήλ.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει ρητά την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρές επιθέσεις όπως πριν από δύο ημέρες και χθες», απειλεί. «Αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο για να απομακρύνουμε τις άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας». «Αποφασίζουμε και ενεργούμε», τονίζει, εν μέσω επικρίσεων ότι οι περιορισμοί των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε απογοητευτικές απαντήσεις στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού.

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί», υποσχέθηκε. «Αν το κάνουν ξένα στρατεύματα, τέλεια. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνουμε εμείς».

Πηγή: Times of Israel