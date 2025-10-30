Logo Image

O Ερντογάν εγκαλεί τον Μερτς: «Δεν βλέπει η Γερμανία τη ‘γενοκτονία’ στη Γάζα;»

Κόσμος

O Ερντογάν εγκαλεί τον Μερτς: «Δεν βλέπει η Γερμανία τη ‘γενοκτονία’ στη Γάζα;»

Κοινή συνέντευξη Τύπου στην Αγκυρα

Επιθετικός εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έναντι της Γερμανίας, σχετικά με τη «γενοκτονία», όπως την χαρακτήρισε του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί και με τα οποία απειλεί τη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Χαμάς δεν διαθέτει κανένα από αυτά.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες παρά την εκεχειρία στον θύλακα.

«Δεν τα βλέπει αυτά η Γερμανία;» είπε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «είναι ανθρωπιστικό καθήκον της Τουρκίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών να τερματίσουν τον λιμό και τις σφαγές στη Γάζα».

Reuters

