Μερτς: Η παράδοση Eurofighters στην Τουρκία ενισχύει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ

Μετά τη συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η παράδοση είκοσι ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία θα ενισχύσει τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Πέμπτη από την Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Όλοι συμφωνούμε ότι αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετήσουν τη συλλογική ασφάλεια της Συμμαχίας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Η Γερμανία, η οποία αρχικά είχε ασκήσει βέτο στη συμφωνία λόγω της υποστήριξης της Τουρκίας προς την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, ήρε το βέτο της τον Ιούλιο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης πως θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμεί να αναπτύξει διμερείς οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών, δήλωσε κατά την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

«Εγώ προσωπικά, και η γερμανική κυβέρνηση, βλέπουμε την Τουρκία ως στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τον δρόμο προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς κατόπιν σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Είπε ακόμη ότι οι δύο είχαν μιλήσει για τη μετανάστευση και ήθελαν να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στον επαναπατρισμό των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε.

Με πληροφορίες από Reuters, Le Figaro