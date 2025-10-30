Καναδάς: Ο Κάρνεϊ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή στις 4 μ.μ. τοπική ώρα στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού την Πέμπτη.

Ο Κάρνεϊ έφτασε στην Ασία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να εμβαθύνει τους εμπορικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς στην περιοχή, σε μια εποχή που ο Καναδάς αγωνίζεται να μειώσει την υπερβολική εξάρτησή του από τις ΗΠΑ και να αναζητήσει νέες αγορές. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός έχει τονίσει στο παρελθόν την ανάγκη επανεκκίνησης της ευρείας συνεργασίας με την Κίνα μετά από χρόνια κακών σχέσεων. Υπό την ηγεσία του προκάτοχου του Κάρνεϊ, Τζάστιν Τριντό, Καναδοί πολίτες συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν από την κινεζική κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας του Καναδά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα παρενέβη σε τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εκλογές και ο Σι επέπληξε δημόσια τον Τριντό, ισχυριζόμενος ότι διέρρευσε τις συζητήσεις τους στον Τύπο.

Διαμάχη Οτάβα-Πεκίνου

Η Κίνα ανακοίνωσε προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καναδικής κανόλας (λάδι) τον Αύγουστο, ένα χρόνο αφότου ο Καναδάς δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ανώτεροι καναδοί και κινέζοι αξιωματούχοι συζήτησαν τη διαμάχη για την κανόλα και τα ηλεκτρικά οχήματα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε η Οτάβα, αλλά δεν έδωσαν καμία ένδειξη για κάποια άμεση πρόοδο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης της υπουργού Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, στο Πεκίνο πριν από αρκετές εβδομάδες, η ομόλογός της, Γουάνγκ Γι, δήλωσε ότι η Κίνα ελπίζει να βελτιώσει την επικοινωνία, να εξαλείψει τις παρεμβάσεις και να αποκαταστήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τον Καναδά.

Πηγή: Reuters