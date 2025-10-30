Logo Image

Καναδάς: Ο Κάρνεϊ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Κόσμος

Καναδάς: Ο Κάρνεϊ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

REUTERS/Blair Gable

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή στις 4 μ.μ. τοπική ώρα στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού την Πέμπτη.

Ο Κάρνεϊ έφτασε στην Ασία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να εμβαθύνει τους εμπορικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς στην περιοχή, σε μια εποχή που ο Καναδάς αγωνίζεται να μειώσει την υπερβολική εξάρτησή του από τις ΗΠΑ και να αναζητήσει νέες αγορές. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός έχει τονίσει στο παρελθόν την ανάγκη επανεκκίνησης της ευρείας συνεργασίας με την Κίνα μετά από χρόνια κακών σχέσεων. Υπό την ηγεσία του προκάτοχου του Κάρνεϊ, Τζάστιν Τριντό, Καναδοί πολίτες συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν από την κινεζική κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας του Καναδά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα παρενέβη σε τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εκλογές και ο Σι επέπληξε δημόσια τον Τριντό, ισχυριζόμενος ότι διέρρευσε τις συζητήσεις τους στον Τύπο.

Διαμάχη Οτάβα-Πεκίνου

Η Κίνα ανακοίνωσε προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καναδικής κανόλας (λάδι) τον Αύγουστο, ένα χρόνο αφότου ο Καναδάς δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ξεκινάει η 9η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο και ετοιμάζεται να σπάσει ένα γλυκό ρεκόρ

Ξεκινάει η 9η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο και ετοιμάζεται να σπάσει ένα γλυκό ρεκόρ

Ανώτεροι καναδοί και κινέζοι αξιωματούχοι συζήτησαν τη διαμάχη για την κανόλα και τα ηλεκτρικά οχήματα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε η Οτάβα, αλλά δεν έδωσαν καμία ένδειξη για κάποια άμεση πρόοδο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης της υπουργού Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, στο Πεκίνο πριν από αρκετές εβδομάδες, η ομόλογός της, Γουάνγκ Γι, δήλωσε ότι η Κίνα ελπίζει να βελτιώσει την επικοινωνία, να εξαλείψει τις παρεμβάσεις και να αποκαταστήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τον Καναδά.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube