Γαλλία: Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Εθνοσυνέλευση στηρίζει κείμενο που προωθεί η ακροδεξιά της Λεπέν

Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας υιοθέτησε την Πέμπτη ένα κείμενο που υπέβαλε το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά στην ιστορία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο «κανονικοποίησης» του ακροδεξιού κόμματος.

Σε μια συγκλονιστική συνεδρίαση, 185 νομοθέτες ψήφισαν υπέρ ενός μη δεσμευτικού ψηφίσματος που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τη συμφωνία του 1968 με το Αλγέρι που διευκολύνει τη μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία. Συνολικά 184 νομοθέτες, κυρίως από την αριστερά, ψήφισαν κατά.

Το ψήφισμα που προώθησε η Εθνική Συσπείρωση εγκρίθηκε με οριακή διαφορά χάρη στην αποφασιστική υποστήριξη ορισμένων δεξιών και κεντρώων νομοθετών, αλλά και επειδή πολλά μέλη του κόμματος Μακρόν δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία, για ασαφείς λόγους.

Ακόμα κι αν το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, η ψηφοφορία σηματοδοτεί μια σημαντική συμβολική νίκη για το κόμμα της Λεπέν, το οποίο μέχρι στιγμής έχει απομονωθεί από τους κεντρώους και αριστερούς νομοθέτες λόγω του λεγόμενου «cordon sanitaire», του άγραφου κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργαστούν με την ακροδεξιά.

«Για πρώτη φορά, ένα κείμενο που παρουσίασε ο Εθνικός Συναγερμός […] έχει υιοθετηθεί», δήλωσε πολύ ικανοποιημένη η Λεπέν λίγο μετά την ψηφοφορία, καθώς προέτρεψε για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να την κάνει νόμο.

Ο Εθνικός Συναγερμός κατάφερε να κερδίσει την άνευ προηγουμένου νίκη επιλέγοντας μια μάχη στην οποία συγκεντρώνει υποστήριξη πέρα ​​από τις τάξεις του κόμματος.

Το κείμενο υποστηρίχθηκε επίσης από 17 νομοθέτες του Horizons, του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ.

Στο παρελθόν, ακόμη και ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν, Αναγέννηση, Γκαμπριέλ Ατάλ, έχει ζητήσει την κατάργηση της συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας. Ωστόσο, ο Ατάλ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης και μόνο 30 από τους 92 νομοθέτες του EPR ψήφισαν κατά του κειμένου.

Οι αριστερές ομάδες της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν Ατάλ και το κόμμα του, κατηγορώντας τους ότι επέτρεψαν στο κόμμα της Λεπέν να ψηφίσει ένα κείμενο που θεωρούν ρατσιστικό — ενώ παράλληλα άφησαν τον Εθνικό Συναγερμό να σημειώσει τη συμβολική νίκη.

