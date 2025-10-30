Αναφορές για ισραηλινές επιθέσεις στην ανατολική Γάζα – Επιδρομή στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι αναφορές έρχονται μία μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας παρότι νωρίτερα εξαπέλυσε κι άλλα θανατηφόρα πλήγματα στην περιοχή.

Οι αναφορές

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι ισραηλινά αεροσκάφη διεξήγαγαν 10 αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πρόσθεσαν επίσης ότι άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε πλήγματα «ακριβείας» κατά «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες» στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τι έχει προηγηθεί

Τα σημερινά πλήγματα συνιστούν την πιο πρόσφατη δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν είδαν πλήγματα εκτός της περιοχής που ελέγχει το Ισραήλ.

Από την Τρίτη ως την Τετάρτη, το Ισραήλ προέβη σε αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε 104 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές υπό τη Χαμάς που είναι αρμόδιες για την υγεία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων σε περιοχή που βρίσκεται εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», στην οποία αποσύρθηκαν οι δυνάμεις του βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας. Η Χαμάς απέρριψε την κατηγορία αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε κατάλογο με 26 μαχητές, τους οποίους δήλωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στη διάρκεια του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός που, όπως σημείωσε, ήταν ένας διοικητής της Χαμάς που μετείχε στην πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Το γραφείο Τύπου της υπό τη Χαμάς κυβέρνησης της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο κατάλογος του Ισραήλ αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» για τη συγκάλυψη «εγκλημάτων κατά πολιτών στη Γάζα».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 46 παιδιά και 20 γυναίκες περιλαμβάνονται στους 104 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή προσκείμενη στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, σημείωσαν ότι Αμερικανοί και περιφερειακοί μεσολαβητές παρενέβησαν για την αποκατάσταση της ηρεμίας, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς επέρριπταν την ευθύνη η μία πλευρά στην άλλη.

Ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομή σε πόλη του νότιου Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας και σκότωσαν δημοτικό υπάλληλο που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο, όπως μετέδωσαν σήμερα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Μπλίντα γύρω στη 1.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έκανα έφοδο στο δημαρχείο, σκοτώνοντας τον δημοτικό υπάλληλο Ιμπραχίμ Σαλαμέχ, που κοιμόταν εκεί. Το πρακτορείο ανέφερε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν γύρω στις 4.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Σαλαμέχ στοχοθετήθηκε εσκεμμένα, και εάν ναι, για ποιο λόγο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ στη διάρκεια επιχείρησης για την καταστροφή υποδομής της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στην πόλη Μπλίντα του νότιου Λιβάνου. «Στη διάρκεια διαδικασιών, εντοπίστηκε άμεση απειλή κατά των στρατευμάτων και (τα στρατεύματα) άνοιξαν πυρ για να την εξουδετερώσουν», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

Λίγες ώρες αφού ισραηλινή στρατιωτική μονάδα εισήλθε τη νύχτα στον Λίβανο, ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον αρχηγό των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή διείσδυση στον νότιο Λίβανο.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδικάζει την επιχείρηση και «ζητά από τον στρατό να αντιμετωπίσει κάθε ισραηλινή διείσδυση (…) για να υπερασπισθεί το έδαφος του Λιβάνου και την ασφάλεια των πολιτών».

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα και κάποιες χερσαίες επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν στόχο να αποτρέψουν τη Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά στον νότιο Λίβανο. Η οργάνωση το αρνείται αυτό και ο Λίβανος δηλώνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.