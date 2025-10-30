Logo Image

Λιθουανία: Η Πολωνία συμφώνησε να αναβάλει το άνοιγμα των συνόρων με τη Λευκορωσία

Κόσμος

REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Τι δήλωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκίνιε, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πολωνός ομόλογός της, Ντόναλντ Τουσκ, συμφώνησε να αναβάλει το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης της Πολωνίας με τη Λευκορωσία.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν την Τετάρτη και συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Λευκορωσίας, δήλωσε η Ρουγκίνιε σε συνέντευξη Τύπου.

Η Λιθουανία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκλεισε αυτή την εβδομάδα τα χερσαία σύνορά της με τη Λευκορωσία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σε απάντηση στο λαθρεμπόριο αερόστατων που πλέουν πάνω από τα σύνορα από τη Λευκορωσία.

Πηγή: Reuters

