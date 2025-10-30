Ολλανδία: Πρωτοφανές αποτέλεσμα στις εκλογές – Για 2.000 ψήφους κρίνεται η διαφορά

Το κεντρώο-φιλελεύθερο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν βρίσκεται ισόπαλο με τον εθνικιστή Γκέερτ Βίλντερς στις εκλογές της Ολλανδίας, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Με καταμετρημένο περίπου το 98% των ψήφων, τόσο το D66 όσο και το Κόμμα της Ελευθερίας του Βίλντερς οδεύουν προς 26 έδρες στο κοινοβούλιο των 150 εδρών, σύμφωνα με πρόβλεψη του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Euronews, τα ξημερώματα της Πέμπτης, η διαφορά στις ψήφους ήταν 1.195 ψήφοι, υπέρ του D66. Αλλά το μεσημέρι η διαφορά άλλαξε υπέρ του PVV, που προηγείται με 2.341 ψήφους στην επικράτεια.

Το PVV του Βίλντερς εκτιμάται ότι χάνει 11 έδρες, ενώ το D66, με επικεφαλής τον Ρομπ Γέτεν, κερδίζει 11.

Παρά τις ελάχιστες ψήφους που της δίνουν προβάδισμα, πρόκειται για μια απότομη πτώση για την άκρα δεξιά, ακόμη και αν ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση, καθώς έχασε πάνω από το ένα τέταρτο των εδρών της σε δύο χρόνια, ενώ το D66 τριπλασίασε τα ποσοστά του.

Οι ολλανδικές εκλογές θεωρήθηκαν ως μια δοκιμασία για το αν η ακροδεξιά μπορεί να επεκτείνει την απήχησή της ή αν έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της σε μέρη της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι υπάρχουν κάποια όρια, καθώς, υπενθυμίζεται ο Γκέερτ Βίλντερς αποχώρησε από τον τετρακομματικό συνασπισμό το καλοκαίρι λόγω διαφωνιών για το μεταναστευτικό.

Ο Βίλντερς δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι το κόμμα του «πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης», εφόσον παραμένει το μεγαλύτερο. «Όσο δεν υπάρχει 100% σαφήνεια, κανένας “ανιχνευτής (scout)” του D66 δεν μπορεί να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε», είπε.

Περίπλοκες συνομιλίες

Για τον Βίλντερς, το αποτέλεσμα της Τετάρτης ήταν πολύ χαμηλότερο από τις 37 έδρες που κέρδισε το αντιμεταναστευτικό PVV στις προηγούμενες εκλογές του 2023.

Αλλά ήταν επίσης η πρώτη φορά που υπήρξε ισοπαλία μεταξύ των δύο κορυφαίων κομμάτων. Με λιγότερες από 3.000 ψήφους μεταξύ των δύο κορυφαίων, θα μπορούσε να χρειαστούν μέρες για να αναδειχθεί ο νικητής.

Αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού, οι οποίες συνήθως διαρκούν μήνες στην Ολλανδία.

Παραδοσιακά, το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους αναλαμβάνει αρχικά από το κοινοβούλιο την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Καθώς τα κυρίαρχα κόμματα έχουν αποκλείσει ένα ενδεχόμενο συνασπισμού με τον Βίλντερς, αυτό θέτει τον Γέτεν σε πλεονεκτική θέση για να σχηματίσει κυβέρνηση και να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Βίλντερς δήλωσε ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης εάν το PVV τελικά κερδίσει, θέλοντας να κόψει τον δρόμο του D66.

Με αυτό το πρωτοφανές αποτέλεσμα, οι ψηφοφόροι μπορεί ακόμη να περιμένουν πολύ πριν από τη σύσταση νέας κυβέρνησης.