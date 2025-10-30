Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν διέταξε τον στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά από επιδρομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που φέρεται να σκότωσε έναν δημοτικό υπάλληλο.

Ο Αούν διέταξε τον στρατό να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή σε απελευθερωμένο νότιο έδαφος, για την υπεράσπιση του λιβανέζικου εδάφους και την ασφάλεια των πολιτών», κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον αρχηγό του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν νωρίτερα την επιδρομή που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην πόλη Μπλίντα, λέγοντας ότι ήταν μέρος μιας επιχείρησης για την καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ. Μια ισραηλινή στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα στρατεύματα του λιβανικού στρατού έφτασαν στην περιοχή μετά την αποχώρηση των IDF και τόνισε ότι δεν υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των πλευρών.

Το Ισραήλ σήμερα το πρωί έπληξε επίσης έναν εκτοξευτή πυραύλων και ένα φρεάτιο σήραγγας που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στην περιοχή Μαχμουντιέγιε, δίπλα στην πόλη Τζαρμάκ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

