Νέες συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Σε νέες συλλήψεις για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται το γαλλικό ραδιόφωνο RTL, τουλάχιστον πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί για τη ληστεία.

Νωρίτερα, ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM-TV μετέδωσε ότι συνελήφθη ένα τρίτο άτομο, το οποίο εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Παρισιού και ανακρίνεται από την αστυνομία. Ο άνδρας φέρεται να ήταν παρών στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η ληστεία.

Υπενθυμίζεται ότι για την ληστεία που έχει χαρακτηριστεί «η κλοπή του αιώνα» συνελήφθησαν δύο άτομα το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους και προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, κλοπή και άλλες εγκληματικές πράξεις.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των κοσμημάτων που εκλάπησαν.