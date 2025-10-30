Εκλογές στην Ολλανδία: Μάχη στήθος με στήθος για το κεντρώο D66 και το Κόμμα για την Ελευθερία

Μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές δίνουν το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς.

Με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων, τόσο το D66 όσο και το Κόμμα για την Ελευθερία εξασφαλίζουν 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Τα πρώτα exit polls έδιναν το προβάδισμα στον Γέτεν. «Εκατομμύρια Ολλανδοί έχουν γυρίσει σελίδα. Έχουν πει αντίο σε μια πολιτική αρνητικότητας», είπε στους υποστηρικτές του.

Το κόμμα του Βίλντερς χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Ο Βίλντερς ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά αφότου απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων, σε μια διαμάχη για το άσυλο και τη μετανάστευση, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, όλοι οι ηγέτες του κυρίαρχου κόμματος ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν ξανά μαζί του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε, αλλά είπε ότι είχε πετύχει το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του. Έτσι ο Γέτεν, ο οποίος πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη προεκλογική εκστρατεία, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.