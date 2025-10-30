Δοκιμές με πυρηνικά και μείωση δασμών – Όσα έφερε η συνάντηση Τραμπ με Σι (βίντεο)

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας κατέληξε σε ένα απρόσμενο μείγμα ρητορικής σκληρότητας και εμπορικού πραγματισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με επανεκκίνηση των πυρηνικών δοκιμών, αλλά λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε μείωση δασμών και νέες αγροτικές συμφωνίες.

Αιφνιδιασμός πριν το ραντεβού: «Δοκιμές άμεσα»

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα σοκ: ο Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει «άμεσα» πυρηνικές δοκιμές «σε ίση βάση με Ρωσία και Κίνα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περισσότερα πυρηνικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα», έγραψε, κατονομάζοντας τη Ρωσία ως δεύτερη και την Κίνα ως «μακρινή τρίτη, που όμως θα έχει φτάσει σε πέντε χρόνια».

U.S. President Donald J. Trump announces that he has instructed the "Department of War" to resume the testing of nuclear weapons, in response to testing programs by other countries, citing both China and Russia. The last nuclear test by the United States was carried out on…

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Σι, πυροδοτώντας αντιδράσεις στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα και ανησυχία στους διπλωματικούς κύκλους.

Παρά την ένταση, το τετ-α-τετ στο αεροδρόμιο του Μπουσάν δεν ακυρώθηκε.

U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump's trip to Asia.

«Φίλος μου, αλλά σκληρός διαπραγματευτής»

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική.

«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι με έναν φίλο μου, έναν σπουδαίο ηγέτη ενός σπουδαίου έθνους», δήλωσε ο Τραμπ, καθισμένος απέναντι από τον Σι, ανάμεσα σε σημαίες και λευκογάλαζες ανθοσυνθέσεις.

«Είμαστε σε συμφωνία για τόσα πολλά ζητήματα· θα συμφωνήσουμε και σε περισσότερα τώρα», πρόσθεσε.

Ο Σι, από την πλευρά του, ανταπέδωσε τους επαίνους, αναγνωρίζοντας την «ειρηνευτική συμβολή» του Αμερικανού προέδρου στις πρόσφατες συμφωνίες στη Γάζα και στη ΝΑ Ασία.

«Δεν βλέπουμε πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», είπε, «αλλά οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου πρέπει να κρατήσουν το πλοίο των σχέσεών τους στη σωστή πορεία».

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea. "I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us."

Μείωση δασμών στη φαιντανύλη και επανεκκίνηση των εξαγωγών σόγιας

Λίγο μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι δύο πλευρές «κατέληξαν σε πολλά σημαντικά σημεία».

Ανάμεσά τους: η άμεση μείωση των δασμών στη φαιντανύλη και τα πρόδρομα χημικά της από 20% σε 10%, καθώς και η επανεκκίνηση των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικής σόγιας σε “τεράστιες ποσότητες”.

«Εκτίμησα πολύ αυτή τη συμφωνία», είπε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ο Σι «θα εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τον θάνατο που έρχεται από αυτά τα χημικά».

Η Κίνα είχε σταματήσει να αγοράζει αμερικανική σόγια τον Μάιο, αφήνοντας εκατομμύρια τόνους προϊόντων απούλητους στις μεσοδυτικές πολιτείες. Η νέα συμφωνία θεωρείται ανάσα για τους αγρότες — και πολιτικά σημαντική για τον Τραμπ ενόψει των μεσοπρόθεσμων εκλογών.

#BREAKING Trump says he agreed to drop fentanyl-related tariffs on China to 10%, says Xi agreed to 'work very hard to stop' illicit flow of drug, precursors

Οι αγορές χαιρετίζουν, η Ταϊβάν παρακολουθεί

Το χρηματιστήριο της Σαγκάης ξεπέρασε για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια τις 4.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε αποκλιμάκωση της έντασης Ουάσιγκτον-Πεκίνου.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι αγορές βλέπουν χειραψία και όχι σύγκρουση», σχολίασε αναλυτής του Bloomberg.

Η Ταϊβάν, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική. Ο υπουργός Εξωτερικών του νησιού Λιν Τσά-λουνγκ δήλωσε ότι «διατηρεί εμπιστοσύνη στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον», αλλά προειδοποίησε πως «οποιαδήποτε σιωπή στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να ερμηνευτεί λάθος από το Πεκίνο».

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Η επιλογή του χώρου —μια αεροπορική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπουσάν— δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με πηγές της Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές προτίμησαν έναν απομονωμένο χώρο με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η συνάντηση εντάχθηκε στην τελευταία στάση της ασιατικής περιοδείας του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε στάσεις στην Ιαπωνία και τη Μαλαισία.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμσον Γκρίαρ.

Η κινεζική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, τον υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι και τον επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων Ζενγκ Σαντζιέ.

Επιστροφή στην Ουάσιγκτον, χωρίς απαντήσεις για τα πυρηνικά

Ο Τραμπ απέφυγε επιδεικτικά να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις πυρηνικές δοκιμές την ώρα που καθόταν απέναντι από τον Σι.

«Ευχαριστώ πολύ, όλοι», είπε απλώς, προτού οι δημοσιογράφοι απομακρυνθούν από την αίθουσα.

Αναχωρώντας με το Air Force One, περιέγραψε τη συνάντηση ως «απίστευτη».

«Ήταν μια φανταστική συνάντηση με έναν σπουδαίο ηγέτη. Συμφωνήσαμε σε πολλά σημαντικά σημεία και σύντομα θα τα ανακοινώσουμε», δήλωσε στους ρεπόρτερ εν πτήσει προς την Ουάσιγκτον.

Από την αντιπαράθεση στη διαχείριση

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δείχνουν πως δεν επιδιώκουν πλέον την πλήρη αντιπαράθεση αλλά τη διαχείριση των διαφορών τους.

Η πυρηνική ρητορική του Τραμπ υπενθύμισε τις παλιές αντιθέσεις, αλλά η μείωση δασμών και οι εμπορικές παραχωρήσεις δείχνουν την ανάγκη και των δύο πλευρών για σταθερότητα.

Αν η συνάντηση του Μπουσάν αποτελέσει την αρχή μιας νέας φάσης, θα εξαρτηθεί από το αν ο Τραμπ θα επιλέξει να δοκιμάσει πυρηνικά όπλα ή τη διπλωματία.