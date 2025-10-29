Τραμπ: Πράσινο φως στη Νότια Κορέα για πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Την έγκρισή του προς τη Νότια Κορέα για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Την είδηση παρέσχε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης.
|Realtime ΓΔ
|22,55 1,13% 2.025,46
|Τζίρος
|297.13 εκ
|Τελ. Ενημ.
|17:25
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6890.59
|-0.0044%
|DAX
|24124.21
|-0.636%
|SXXP
|575.76
|-0.2201%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16057
|EUR/CHF
|0.92853
|USD/ZAR
|17.2234
|Όλες οι Ισοτιμίες
Την είδηση παρέσχε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης.