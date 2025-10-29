Logo Image

Τραμπ: Πράσινο φως στη Νότια Κορέα για πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Τραμπ: Πράσινο φως στη Νότια Κορέα για πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Kyodo/via REUTERS

Την έγκρισή του προς τη Νότια Κορέα για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση παρέσχε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης.

