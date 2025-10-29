«Μια συμφωνία Τραμπ» για το Κυπριακό;

«Μιλήσαμε κυρίως για την Κύπρο» ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της «Συνόδου για την Ειρήνη» στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όταν ρωτήθηκε τι είπε με τον Τραμπ, αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου RND. «Μετά από χρόνια στασιμότητας, το Κυπριακό αποκτά νέα δυναμική. Ο Τραμπ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υπέρβαση δεκαετιών διχοτόμησης. Και αυτό γιατί εκεί διακυβεύονται και απτά συμφέροντα των ΗΠΑ».

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η πρόσκληση Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, σημειώνει το ρεπορτάζ. «Διπλωμάτες σε Αθήνα και Λευκωσία ερμηνεύουν την κίνηση αυτή ως ένδειξη του ανανεωμένου ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για το Κυπριακό».

Μάλιστα η χρονική συγκυρία φαίνεται κατάλληλη, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν, νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος θέλει να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με τους Ελληνοκυπρίους. «Παρατηρητές στο διχοτομημένο νησί λένε ότι η εκλογή του άνοιξε ένα παράθυρο λύσης για το Κυπριακό», σημειώνει το RND, υπενθυμίζοντας ότι εδώ και 50 χρόνια, «γενιές διαπραγματευτών και έξι Γενικοί Γραμματείς του ΟΗΕ απέτυχαν».

«Διπλωματικό νεκροταφείο»

«Εξαιτίας αμέτρητων αποτυχημένων προσπαθειών διαμεσολάβησης, η Κύπρος θεωρείται πια διπλωματικό νεκροταφείο. Η Επανένωση φαντάζει επιχείρηση απελπισίας. Αλλά αυτό ακριβώς το είδος αποστολής ελκύει τον Τραμπ, επειδή η Κύπρος έχει στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Ο Χένρι Κίσινγκερ την είχε χαρακτηρίσει απίστευτο ‘αεροπλανοφόρο’ χάρη στη θέση της κοντά στη Μέση Ανατολή. Σήμερα αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ».

Το ρεπορτάζ παρατηρεί επίσης ότι επί Χριστοδουλίδη «η Κύπρος έρχεται ολοένα πιο κοντά στις ΗΠΑ (…) H Kύπρος δεν είναι μόνο βάση για επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αλλά και προπύργιο κατά της ρωσικής και κινεζικής επιρροής. Μια επίλυση του Κυπριακού θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη του νησιού στο ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί δεδηλωμένο στόχο του προέδρου Χριστοδουλίδη».

Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν «που ως τώρα έχει αποτρέψει οποιαδήποτε προσέγγιση, μετά τη νίκη Ερχιουρμάν, εμφανίζεται ασυνήθιστα διαλλακτικός». Αντίστοιχα μηνύματα έρχονται όμως και από την Ουάσινγκτον, με το ρεπορτάζ να παραπέμπει στο Washington Examiner που έγραψε ότι ο Τραμπ, σε αντίθεση με τον ΟΗΕ, μπορεί να προσφέρει στην Άγκυρα «μια πιο βαθιά συνεργασία στο πεδίο της άμυνας, του εμπορίου, της ενέργειας με ευρωπαϊκή στήριξη, με αντάλλαγμα την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και με ένα σχέδιο για διαμοιρασμό της εξουσίας».

Πηγή: Deutsche Welle