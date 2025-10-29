ΗΠΑ: Δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε 25 χρόνια φυλάκισης για σχέδιο δολοφονίας αντιφρονούντων με την υποστήριξη του Ιράν

Δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για κατηγορίες δολοφονίας επί πληρωμή καταδικάστηκαν στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη σε 25 χρόνια φυλάκισης ο καθένας για αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως αποτυχημένη συνωμοσία υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη για τη δολοφονία μιας Ιρανής αντιφρονούσας που ζούσε στις ΗΠΑ.

Ο 46χρονος Ραφάτ Αμίροφ και ο 41χρονος Πολάντ Ομάροφ εμφανίστηκαν με φυλακή ενώπιον της περιφερειακής δικαστή των ΗΠΑ Κολίν ΜακΜάχον στο Μανχάταν. Ένα δικαστήριο τους έκρινε ένοχους τον Μάρτιο για πέντε κατηγορίες – συμπεριλαμβανομένης απόπειρας δολοφονίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίας – για τον ρόλο τους σε μια συνωμοσία το 2022 για τη δολοφονία της Μασίχ Αλινετζάντ, μιας Αμερικανίδας Ιρανής και σφοδρής επικριτή της Τεχεράνης και της μεταχείρισης των γυναικών από αυτήν.

«Αυτό ήταν ένα τρομερό, τρομερό έγκλημα που είχε τρομερές, τρομερές επιπτώσεις σε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους», δήλωσε η ΜακΜάχον. Η Αλινετζάντ απευθύνθηκε στο δικαστήριο με ένα πλήθος υποστηρικτών καθισμένο πίσω της, λέγοντας ότι ο Αμίροφ και ο Ομάροφ είχαν ανατρέψει τη ζωή της, αλλά δεν κατάφεραν να την καταστρέψουν.

«Διέσχισα έναν ωκεανό για να έρθω στην Αμερική και να έχω μια φυσιολογική ζωή, και δεν έχω μια φυσιολογική ζωή», είπε η Αλινετζάντ, καταχειροκροτούμενη καθώς αποχωρούσε από το βήμα.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινές κάτω από τα 55 χρόνια για κάθε άνδρα και πάνω από τα 10 έως 13 χρόνια που συνέστησε η υπεράσπιση.

Οι δικηγόροι των Αμίροφ και Ομάροφ ζήτησαν επιείκεια, επιδιώκοντας να υποβαθμίσουν τους δεσμούς των πελατών τους με την Τεχεράνη και τον ρόλο τους στην πλεκτάνη. Δεν απάντησαν αμέσως σε ηλεκτρονικά μηνύματα που ζητούσαν σχόλια την Τετάρτη.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πλήρωσε τον Αμίροφ και τον Ομάροφ 500.000 δολάρια για την αποτυχημένη επίθεση στην Αλινετζάντ, η οποία διέφυγε από το Ιράν το 2009.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες

Το Ιράν απέρριψε ως αβάσιμες τις κατηγορίες ότι οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών του επιχείρησαν να απαγάγουν ή να σκοτώσουν την Αλινετζάντ.

Η υπόθεση ήταν μέρος μιας καταστολής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό που αποκαλεί διακρατική καταστολή: τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων από αυταρχικές κυβερνήσεις σε ξένο έδαφος.

Η Αλινετζάντ είναι μια μακροχρόνια επικριτής των νόμων περί κάλυψης της κεφαλής των γυναικών του Ιράν, η οποία έχει προωθήσει βίντεο με γυναίκες που παραβιάζουν αυτούς τους νόμους στα εκατομμύρια ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζούσε στο Μπρούκλιν τη στιγμή της φερόμενης συνωμοσίας κατά της ζωής της.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Χαλίντ Μεχντίγιεφ, κατηγορήθηκε μαζί με τους Αμίροφ και Ομάροφ και δήλωσε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Ο αυτοαποκαλούμενος συνεργάτης της ρωσικής μαφίας κατέθεσε εναντίον του Αμίροφ και του Ομάροφ στη δίκη τους και είπε στους ενόρκους ότι προσπάθησε να σκοτώσει την Αλινετζάντ σε συντονισμό με τους δύο άνδρες.

Ο Μεχντίγιεφ συνελήφθη το 2022 αφού παρακολουθούσε το σπίτι της Αλινετζάντ με ένα AK-47 και μια μάσκα του σκι στο αυτοκίνητό του. Αναμένει την καταδίκη του.

Πηγή: Reuters