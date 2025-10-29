Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν – «Ετοιμότητα για κοινή συνάντηση το συντομότερο δυνατόν»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, «ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές», όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανάφερει σε ανάρτησή του ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Ερχιουρμάν και εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε παράλληλα, τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης.

Και προσθέτει: «Ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο διάστημα για καθορισμό σχετικής συνάντησης».