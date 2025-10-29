Γκουτέρες: «Καταδικάζω απερίφραστα» τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει απερίφραστα» τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα χθες, Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους που προκάλεσαν τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αμάχους στη Γάζα χθες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Καταδικάζει όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία και θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους», δήλωσε στον Τύπο ο Ντουζαρίκ, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν «οποιαδήποτε ενέργεια απειλεί τους αμάχους ή εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια».

Πηγή: ΑΜΠΕ