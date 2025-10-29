Λούβρο: Οι δύο άνδρες, ύποπτοι για συμμετοχή τους στη ληστεία, παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους σύμφωνα με την εισαγγελέα

Οι δύο άνδρες που είχαν προσαχθεί προ τετραημέρου ως ύποπτοι για συμμετοχή στη ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους και αναμένεται να προφυλακιστούν κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, κλοπή και άλλες εγκληματικές πράξεις, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 39 και 34 ετών, ήταν ήδη σεσημασμένοι για μικροκλοπές και ίχνη από το DNA τους βρέθηκαν τόσο στα τζάμια του Μουσείου του Λούβρου όσο και στο «σκούτερ» που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στο ριφιφί.

