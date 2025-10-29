«Νιώθουμε ότι ο παππούς, μας έστειλε ένα μήνυμα από τον τάφο»

Μηνύματα σε μπουκάλι που γράφτηκαν από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916 βρέθηκαν πάνω από έναν αιώνα μετά στη νοτιοδυτική ακτή της χώρας. Τα γράμματα γράφτηκαν λίγες μόνο ημέρες μετά την αναχώρησή τους για τα πεδία μάχης της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο 28χρονος Μαλκομ Νέβιλ, είπε στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι περνούσαν καλά. Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε.

Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος Γουίλιαν Χάρλει, επέζησε του πολέμου και επέστρεψε στην πατρίδα του. Τα γράμματα έχουν παραδοθεί στους απογόνους τους.

Το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Wharton, κοντά στο Esperance στη Δυτική Αυστραλία, από την Deb Brown, κάτοικο της περιοχής, και την οικογένειά της. Το εντόπισαν καθώς καθάριζαν την άμμο, μαζί τον σύζυγό της και την κόρη της.

Ήταν ακόμα ευανάγνωστα

«Αυτό το μικρό μπουκάλι βρισκόταν εκεί και περίμενε να το μαζέψει κάποιος», είπε η κα Brown στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο, και τα δύο γράμματα ήταν ακόμα ευανάγνωστα, οπότε η κα Brown άρχισε να αναζητά τις οικογένειες των στρατιωτών για να τα παραδώσει.

Εντόπισε τον ανιψιό του Μάλκομ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας στο διαδίκτυο το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του αναφερόταν στο σημείωμα.

Ο κ. Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία ν «απίστευτη» για την οικογένειά του, ειδικά για τη Μαριάν Ντέιβις, ανιψιά του Μάλκομ, η οποία θυμάται τον θείο της να φεύγει για τον πόλεμο και να μην επιστρέφει ποτέ.

Σε όποιον βρει το μπουκάλι

Η δεύτερη επιστολή, γραμμένη από τον στρατιώτη Γουίλιαμ Χάρλεϊ, απευθυνόταν απλά σε όποιον βρει το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε πεθάνει χρόνια πριν.

Η εγγονή του Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, είπε στο ABC ότι αυτή και τα άλλα τέσσερα επιζώντα εγγόνια του στρατιώτη έμειναν άναυδα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα. Νιώθουμε ότι ο παππούς μας μας έστειλε ένα μήνυμα από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένη όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα στην οποία μπορούσε να γράψει και ότι το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας που είχε χάσει τη μητέρα του πριν από πολύ καιρό, το έγραψε απλώς σε όποιον βρει το μπουκάλι».

Το μπουκάλι πετάχτηκε στη θάλασσα «κάπου στον κόλπο», σύμφωνα με την επιστολή του Χάρλεϊ, εννοώντας τον Μεγάλο Αυστραλιανό Κόλπο στα νότια παράλια της χώρας.

Ένας καθηγητής ωκεανογραφίας δήλωσε στο ABC ότι το μπουκάλι μπορεί να παρέμεινε στη θάλασσα μόνο για λίγες εβδομάδες πριν καταλήξει στην παραλία Γουόρτον, όπου πιθανόν παρέμεινε θαμμένο για 100 χρόνια.

