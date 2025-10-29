Logo Image

Η Ιταλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μάλι λόγω προβλημάτων ασφαλείας

Κόσμος

REUTERS/Luc Gnago/File Photo

Η Ιταλία προειδοποίησε την Τετάρτη κατά των ταξιδιών στο Μάλι λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς η κυβέρνηση εκεί δέχεται αυξανόμενη πίεση από αντάρτες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, οι οποίοι επιβάλλουν αποκλεισμό καυσίμων.

«Οι Ιταλοί υπήκοοι που βρίσκονται ήδη στο Μάλι καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η σοβαρή έλλειψη καυσίμων στη δυτικοαφρικανική χώρα κινδυνεύει να επιδεινώσει την κατάσταση ασφαλείας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπαμάκο.

Η προειδοποίηση αυτή επαναλαμβάνει την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τους πολίτες τους την Τρίτη.

Οι μαχητές της Τζαμάατ Νουσράτ αλ-Ισλάμ βαλ-Μουσλιμέν ανακοίνωσαν αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων στη χώρα της δυτικοαφρικανικής ηπείρου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έκτοτε έχουν επιτεθεί σε νηοπομπές βυτιοφόρων καυσίμων που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα ή να φτάσουν στην πρωτεύουσα Μπαμάκο.

Πηγή: Reuters

