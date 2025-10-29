Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σημειώθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Γάζα

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πριν από λίγο έγινε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει.

Οι IDF στόχευσαν διοικητές τάγματος και λόχων, εγκαταστάσεις όπλων και σήραγγες

Ο ισραηλινός στρατός προσδιόρισε νωρίτερα σήμερα τους διοικητές της Χαμάς που στόχευσε κατά τη διάρκεια των επιδρομών του στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τρίτη, σε απάντηση στις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική ομάδα.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών στις επιδρομές είναι αρκετοί τρομοκράτες που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές του στόχευσαν δεκάδες τρομοκρατικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων δύο διοικητών σε επίπεδο τάγματος, δύο αναπληρωτών διοικητών τάγματος και 16 διοικητών λόχων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων.

Οι επιδρομές στόχευσαν επίσης παρατηρητήρια, εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων, τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και σήραγγες, σύμφωνα με τον IDF.

Ακόμη, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ακόμη ότι οι διοικητές της Χαμάς που στόχευσε σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Ωστόσο, ο IDF κατονόμασε αρκετούς τρομοκράτες που, όπως λέει, διείσδυσαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και σκοτώθηκαν στις επιδρομές της προηγούμενης ημέρας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται: ο Μουχαμάντ Ισά, διοικητής διμοιρίας στη Δύναμη ”Νούχμπα” της Χαμάς, ο Φαουάζ Ουγουάιντα, διοικητής πυρήνα της Δύναμης ”Νούχμπα”, ο Μουχαμάντ Αμπού Σαρία και ο Νιντάλ Αμπού Σαρία, και οι δύο μέλη της τρομοκρατικής ομάδας της Ταξιαρχίας Μουτζαχεντίν, και ο Χατέμ Μουσά Κουντρα, διοικητής λόχου της Δύναμης ”Νούχμπα” που ηγήθηκε της επίθεσης στο Κιμπούτς Εϊν Χασλοσά στις 7 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Times of Israel