ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στην ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Η αμερικανική δικαιοσύνη μπλόκαρε εκ νέου, επ’ αόριστον, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, επιφέροντας πλήγμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ μαίνεται η αντιπαράθεσή του με δήμους και Πολιτείες που ελέγχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Στις 20 Οκτωβρίου, ομοσπονδιακό Εφετείο είχε επιτρέψει στην αμερικανική κυβέρνηση να αναπτύξει περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, λόγω των διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), το βασικό όργανο του Τραμπ για την υλοποίηση της πολιτικής μαζικής απελάσεων αλλοδαπών. Το ίδιο Εφετείο ωστόσο αποφάσισε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση σε απροσδιόριστη ημερομηνία, με διευρυμένη σύνθεση, μπλοκάροντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

«Ο πρόεδρος δεν μπορεί να στείλει τον στρατό σε πόλεις χωρίς να υπάρχει λόγος»

«Το Εφετείο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ο πρόεδρος δεν μπορεί να στείλει τον στρατό σε πόλεις χωρίς να υπάρχει λόγος» σχολίασε ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ. Σήμερα Τετάρτη «θα πάμε στο Πρωτοδικείο για να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας ώστε η ανάπτυξη αυτή να σταματήσει δια παντός», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σύμφωνα με το Reuters.

Τα δικαστήρια έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, όπως είχαν ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι. Ο Τραμπ προσέφυγε στις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την έγκρισή του για να συνεχίσει αυτήν την πολιτική.

Από τον Ιούνιο, ο Τραμπ έχει στείλει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημοκρατικών, τοπικών αρχών.