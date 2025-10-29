Logo Image

Βραζιλία: Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας – Πάνω από 130 νεκροί στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο

Κόσμος

Βραζιλία: Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας – Πάνω από 130 νεκροί στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο

REUTERS/Aline Massuca

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την αστυνομική επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ώρες στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και αστυνομικοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γάζα: Το «θέατρο» της Χαμάς με την εκταφή ομήρου που οδήγησε στην ανάφλεξη

Γάζα: Το «θέατρο» της Χαμάς με την εκταφή ομήρου που οδήγησε στην ανάφλεξη

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

Δεκάδες συλλήψεις

Την Τρίτη, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 56 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Χαρακτήρισε, δε, την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της πολιτείας του Ρίο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube