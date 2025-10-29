Βραζιλία: Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας – Πάνω από 130 νεκροί στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την αστυνομική επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ώρες στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και αστυνομικοί.

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

Δεκάδες συλλήψεις

Την Τρίτη, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 56 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Χαρακτήρισε, δε, την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της πολιτείας του Ρίο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί.