Logo Image

Κατάρ: Η Ντόχα πιέζει τη Χαμάς να αναγνωρίσει την ανάγκη αφοπλισμού της

Κόσμος

Κατάρ: Η Ντόχα πιέζει τη Χαμάς να αναγνωρίσει την ανάγκη αφοπλισμού της

Qatar Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS

Είπε ότι αναμένει πως η εκεχειρία θα τηρηθεί στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ισχυρίζεται ότι η Χαμάς έχει καταστήσει σαφές ότι είναι πρόθυμη να παραιτηθεί από την διακυβέρνηση στη Γάζα και ότι το Κατάρ προσπαθεί να την πιέσει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να αφοπλιστεί.

Μάλιστα, δήλωσε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων στη Νέα Υόρκη ότι η χθεσινή θανατηφόρα επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα και οι επιθέσεις σε απάντηση από το Ισραήλ ήταν «πολύ απογοητευτικές και απογοητευτικές για εμάς».

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε ότι αναμένει πως η εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ θα τηρηθεί στη Γάζα παρά την πρόσφατη «παραβίαση».

«Ευτυχώς, νομίζω ότι τα κύρια κόμματα — και τα δύο — αναγνωρίζουν ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρηθεί και ότι πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία», σημείωσε.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube