Αϊτή: Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa

Κόσμος

Αϊτή: Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa που πλήττει την περιοχή της Καραϊβικής τις τελευταίες ημέρες, γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι τοπικές αρχές.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ, στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ (νότια), υπερχείλισε με αποτέλεσμα να παρασύρει πολλούς ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης και τον γενικό διευθυντή τοπικού νοσοκομείου, που διευκρίνισαν πως εντοπίστηκαν τουλάχιστον δέκα πτώματα και οι έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων συνεχίζονται.

Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν στην Κούβα

Στην Κούβα, οι δρόμοι του Σαντιάγο ντε Κούμπα, στο ανατολικό τμήμα του νησιού που επλήγη νωρίς σήμερα το πρωί από τον κυκλώνα Melissa, πλημμύρισαν παρασύροντας μπάζα, δέντρα και στύλους ηλεκτρικού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Πολλά σπίτια πλημμύρισαν λόγω της έντασης των βροχών που συνοδεύουν τον κυκλώνα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

