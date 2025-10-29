Logo Image

Η Πολωνία θα διατηρήσει την απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων ουκρανικών τροφίμων

Η ΕΕ ήρε προσωρινά τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα τον Ιούνιο του 2022

Η Πολωνία θα διατηρήσει την απαγόρευση εισαγωγών σιταριού, καλαμποκιού, ελαιοκράμβης και ηλιόσπορων από την Ουκρανία, παρά τις αλλαγές στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Γεωργίας.

Η ΕΕ ήρε προσωρινά τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα τον Ιούνιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας, για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος εξαγωγής των προϊόντων της μέσω της ΕΕ, αφού η Ρωσία απείλησε τις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς της στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες για τα χαμηλά εισοδήματα, το αυξανόμενο κόστος και τον ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές, ιδίως από την Ουκρανία και τις χώρες του μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, απαιτώντας δικαιότερους εμπορικούς όρους και χαλαρότερη ρύθμιση.

Οι αρχές του εμπορίου θα επανέλθουν σε εκείνες που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κιέβου, με τις αδασμολόγητες εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων όπως η ζάχαρη, τα πουλερικά και τα αυγά να περιορίζονται από δασμολογικές ποσοστώσεις.

«Οι νέες ποσοστώσεις… ισχύουν για τις εισαγωγές αγαθών σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ στην Πολωνία εξακολουθεί να ισχύει επ’ αόριστον απαγόρευση στις εισαγωγές σιταριού, καλαμποκιού, ελαιοκράμβης και ηλιόσπορων από την Ουκρανία, καθώς και ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: Reuters

