Τι μεταφέρει ο καγκελάριος Μερτς στη «βαλίτσα» του για τον Ερντογάν

Με επιβεβαιωμένη τη συμφωνία για την πώληση μαχητικών Eurofighter στις αποσκευές του, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία.

Ο Μερτς, που θα συναντηθεί αύριο με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλει επίσης να ενταχθεί η Τουρκία στη νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας μέσω του προγράμματος SAFE, και «θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το βέτο της Ελληνικής και της Κυπριακής κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται από τη Γαλλία», γράφει η γερμανική Handelsblatt.

«Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε- η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος σε πολλούς τομείς», δηλώνουν Γερμανοί αξιωματούχοι, εκτιμώντας πώς «δεν αναμένουν καμία διαφωνία».

Πολλά έχουν αλλάξει άλλωστε από το 2016, όταν η τότε καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε επιβάλει σχεδόν πλήρη απαγόρευση εξαγωγών όπλων στην Άγκυρα, λόγω της τουρκικής εισβολής στη Συρία το 2016.

«Ο τέως καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε ανατρέψει την πολιτική Μέρκελ ανέτρεψε αυτήν την πολιτική πριν από ένα χρόνο, επιτρέποντας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές εξαγωγές προς την Τουρκία και κυβέρνηση Μερτς συνεχίζει τώρα αυτή την πορεία», γράφει η Handelsblatt.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ έδωσε τον τόνο, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα. Η Τουρκία είναι «στρατηγικός εταίρος σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής μας και καλός φίλος», είπε και πρόσθεσε: «Είναι αυτονόητο ότι οι αμυντικές μας βιομηχανίες συνεργάζονται πολύ στενά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας – και εντός της ΕΕ, είναι η Γερμανία.

Ο Τούρκος πρεσβευτής στο Βερολίνο Γκιοχάν Τουράν, πρόσθεσε επίσης μιλώντας σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι «οι σχέσεις με τη Γερμανία είναι από τις πιο σημαντικές για την Τουρκία»

«Αγκάθι» η φυλάκιση Ιμάμογλου

Ο ειδικός εξωτερικής πολιτικής του SPD, Ραλφ Στέγκνερ, αναμένει ότι θα πρέπει πάντως ο καγκελάριος Μερτς να συζητήσει τη συνεχιζόμενη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και η κατάσταση της δημοκρατίας ή τα ζητήματα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. «Ανεξάρτητα από τα σημαντικά διμερή ζητήματα και τις κοινές προκλήσεις για τη Γερμανία και την Τουρκία, τέτοια ευαίσθητα σημεία πρέπει φυσικά να αντιμετωπιστούν όταν ο Καγκελάριος συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο», τόνισε ο σοσιαλδημοκράτης αξιωματούχος.

Ο ηγέτης του SPD, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, είχε χαρακτηρίσει την φυλάκιση Ιμάμογλου ως «σοβαρή επίθεση» κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία

Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα συνάντησης μεταξύ της Καγκελαρίου και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. «Το σχέδιο είναι να επικεντρωθούμε στις διμερείς συνομιλίες με τον κ. Ερντογάν. Δεν γνωρίζω περαιτέρω συζητήσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μέγιερ.

« Δεν αναμένονται αντικρουόμενες δηλώσεις ή ακόμη και δημόσια κριτική από τον Μερτς σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας κατά της αντιπολίτευσης», λέει ο Μπερκ Εσέν, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Σαμπαντσί της Κωνσταντινούπολης. Αντιθέτως, λέει, «δεν αναμένω σημαντικές αλλαγές στις διμερείς σχέσεις. Και επειδή το SPD δεν είναι πλέον ο μεγαλύτερος εταίρος στην κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο, η κριτική για την αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν, θα μπορούσε ακόμη και να μειωθεί».

Πόλεμος στην Ουκρανία

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί. Για την Τουρκία, πρόκειται κυρίως για χρήματα, λέει ο Έσεν. «Ο Ερντογάν θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμπληρωματική συμφωνία για να λάβει κάποιες οικονομικές παραχωρήσεις από την ΕΕ».

Συνολικά, θα πρέπει να είναι μια επίσκεψη χωρίς άγχος – με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών -όπως ακριβώς ελπίζει ο Τούρκος πρέσβης στη Γερμανία, Τουράν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης Ερντογάν-Μερτς., καθώς η Τουρκία διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία και έχει φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών. Ωστόσο, ο μεσολαβητικός της ρόλος σημαίνει επίσης ότι η Τουρκία δεν συμμετέχει σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αντίθετα, η Άγκυρα εισάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Μόσχα, και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Δεν αναμένεται πάντως νέα ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες από τη συνάντηση μεταξύ Μερζ και Ερντογάν», εκτιμούν Γερμανοί αναλυτές. «Για μήνες, όλοι παρακολουθούσαν τι κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», προσθέτουν.

Για τον Μπαρσίν Γινάτς, ειδικό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, το συμπέρασμα είναι: «ρεαλισμός αντί κριτικής»

Φυσικά, η ασυνέπεια της Ευρώπης αποτελεί τεράστια απογοήτευση. «Οι ευρωπαϊκές αξίες που έχουν τονιστεί και υπερασπιστεί τόσο πολύ στο παρελθόν θυσιάζονται στο όνομα της ρεαλπολιτικής», λέει ο Γινάτς.

Πριν από περίπου μια δεκαετία, οι γελοιογραφίες του Σουλτάνου Ερντογάν ήταν διαδεδομένες στα δυτικοευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακολουθεί νεοοθωμανική πολιτική, ήταν σαν το αντίθετο της Δύσης.

Τι έχει αλλάξει;

Γιατί οι Δυτικοί ηγέτες, οι οποίοι πριν από μια δεκαετία δεν ενδιαφέρονταν να τους δουν με τον Ερντογάν λόγω των δικών τους εσωτερικών πολιτικών πιέσεων, τώρα βλέπουν το συμφέρον τους στη διατήρηση καλών σχέσεων με τον Ερντογάν και την Τουρκία; Όταν μάλιστα η Τουρκία έχει υποχωρήσει 38 θέσεις, φτάνοντας στην 118η θέση στον δείκτη κράτους δικαίου, την τελευταία δεκαετία;

Ο πρώτος λόγος, φυσικά, είναι ότι ο Ερντογάν παραμένει στην εξουσία, γράφει η Berliner Zeitung. «Ο πρόεδρος Τραμπ αναγκάζει τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για όπλα εναντίον της Ρωσίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Τουρκίας, ιδιαίτερα μετά και την αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία. Αλλά και η παγκόσμια σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει αφαιρέσει από το προσκήνιο τη δημοκρατία και τα δικαιώματα, μπροστά στους εμπορικούς πολέμους».