Ο τυφώνας Melissa πλήττει την Κούβα λίγες ώρες μετά την καταστροφή της Τζαμάικα – Σφοδρές ριπές ανέμου άνω των 190 χλμ/ώρα

Ο τυφώνας Melissa έπληξε την Κούβα νωρίς την Τετάρτη, λίγες ώρες αφότου προκάλεσε καταστροφές στη γειτονική Τζαμάικα ως η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ και έχει πλήξει αυτό το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής.

Ο τυφώνας Melissa έπληξε τη νότια ακτή της ανατολικής Κούβας με μέγιστους συνεχείς ανέμους 195 χλμ/ώρα, δήλωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

«Κύμα καταιγίδας που απειλεί ζωές, ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς και καταστροφικοί άνεμοι τυφώνων συνεχίζονται σήμερα το πρωί», ανέφερε το κέντρο.

Περίπου 735.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην ανατολική Κούβα καθώς πλησίαζε η καταιγίδα, ανέφεραν οι αρχές. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε την Τρίτη ότι η καταιγίδα θα προκαλέσει «σημαντικές ζημιές» και προέτρεψε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης.

Ο τυφώνας Melissa είχε αποδυναμωθεί σε έναν ακόμη επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 3 αφού έπληξε την ακτή κοντά στη νοτιοδυτική πόλη Νιου Χόουπ της Τζαμάικα την Τρίτη, συνοδευόμενος από συνεχείς ανέμους έως και 185 χλμ/ώρα, πολύ πάνω από το όριο των 157 χλμ/ώρα για την Κατηγορία 5, το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα τυφώνων Σαφίρ-Σίμπσον.

«Αναμένεται απώλεια ζωών», δήλωσε ο ηγέτης της Τζαμάικα

Στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η ενορία της Αγίας Ελισάβετ έμεινε «βυθισμένη στο νερό», δήλωσε ένας αξιωματούχος, με περισσότερους από 500.000 κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε οικιστικά, κατοικημένα και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, στο CNN μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Ο Χόλνες δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε λάβει νέα για επιβεβαιωμένους θανάτους από την καταιγίδα, αλλά δεδομένης της δύναμης του τυφώνα και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες απώλειες ζωών».

Καθώς το φως της ημέρας επέστρεψε στην Τζαμάικα νωρίς την Τετάρτη, αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τμήματα από πεσμένα δέντρα, ξεπλυμένους δρόμους και στέγες που πετάχτηκαν σε χωράφια και δρόμους.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

Βίντεο από το αεροδρόμιο στο Μοντέγκο Μπέι έδειξε πλημμυρισμένους χώρους καθισμάτων, σπασμένα γυαλιά και καταρρεύσαντες οροφές.

Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather δήλωσαν ότι ο τυφώνας Melissa κατατάσσεται ως ο τρίτος πιο έντονος τυφώνας που παρατηρήθηκε στην Καραϊβική, μετά τον Γουίλμα το 2005 και τον Γκίλμπερτ το 1988 – την τελευταία μεγάλη καταιγίδα που έφτασε στην Τζαμάικα.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι τυφώνες εντείνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη συχνότητα ως αποτέλεσμα της θέρμανσης των ωκεάνιων υδάτων που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πολλοί ηγέτες της Καραϊβικής έχουν καλέσει τα πλούσια, βαριά ρυπογόνα έθνη να παράσχουν αποζημιώσεις με τη μορφή βοήθειας ή ελάφρυνσης του χρέους σε τροπικές νησιωτικές χώρες.

Οι άνεμοι του του τυφώνα Melissa υποχώρησαν καθώς η καταιγίδα πέρασε από τα βουνά της Τζαμάικα, χτυπώντας τις ορεινές κοινότητες που είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τουλάχιστον τρεις θανάτους στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, και ένας συντονιστής καταστροφών υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στην έναρξη της καταιγίδας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αργά την Τρίτη, πολλές περιοχές παρέμειναν αποκομμένες.

«Η χώρα μας έχει πληγεί από τον τυφώνα Μελίσα, αλλά θα ανοικοδομήσουμε και θα το κάνουμε ακόμα καλύτερα από πριν», δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Χόλνες.

Στις Μπαχάμες, αμέσως μετά την Κούβα στην πορεία του Μελίσα προς τα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε την εκκένωση των κατοίκων στα νότια τμήματα αυτού του αρχιπελάγους.

Πιο ανατολικά, το νησί που μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία αντιμετώπισε ημέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που οδήγησαν σε τουλάχιστον τέσσερις θανάτους, ανέφεραν οι αρχές εκεί.

Στο επίκεντρο του τυφώνα η Κούβα

Το κέντρο της καταιγίδας, που σάρωσε με σφοδρές ριπές ανέμου άνω των 190 χλμ/ώρα και έντονες βροχοπτώσεις, έπληξε την Γκουάμα, μια αγροτική, ορεινή περιοχή 25 μίλια δυτικά του Σαντιάγο ντε Κούβα, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης πόλης του νησιού.

Heavy rains hit Cuba’s second largest city, Santiago de Cuba, on October 28, hours before Hurricane Melissa was set to make landfall. It is the third most intense hurricane observed in the Caribbean after Wilma in 2005 and Gilbert in 1988, according to AccuWeather. pic.twitter.com/41sSVAGsBr — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Οι αρχές διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σχεδόν σε όλη την ανατολική Κούβα, εκκένωσαν ευάλωτες περιοχές και ζήτησαν από τους κατοίκους να καταφύγουν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Σαντιάγο, μια πόλη 400.000 κατοίκων. Λιγοστό βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν χείμαρρους καφέ βρόχινου νερού να ρέουν στους δρόμους μέσα από σκοτεινές πόλεις στους πρόποδες των βουνών Σιέρα Μαέστρα της Κούβας, όχι μακριά από την πόλη.

Οι αρχές ανέφεραν εκτεταμένες πλημμύρες σε πεδινές περιοχές νωρίς την Τετάρτη από το Σαντιάγο μέχρι το Γκουαντάναμο, όπου πάνω από το 35% του πληθυσμού είχε εκκενωθεί. Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για το κομμουνιστικό νησί της Καραϊβικής. Η Κούβα υποφέρει ήδη από ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και φαρμάκων που έχουν περιπλέξει τη ζωή πολλών, προκαλώντας ρεκόρ μετανάστευσης από το νησί από το 2021.

Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι η Κούβα είχε παρόλα αυτά κινητοποιήσει 2.500 εργάτες ηλεκτρικών δικτύων για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση αμέσως μετά το πέρασμα της καταιγίδας από το νησί αργότερα την Τετάρτη.

Δεν αναμενόταν ότι ο τυφώνας θα επηρεάσει άμεσα την πρωτεύουσα Αβάνα.

Πηγή: Reuters