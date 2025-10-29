Βέλγιο: Drones πάνω από τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση της χώρας

Drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του Βελγίου.

Όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν drones πάνω από τη βάση στο νοτιοανατολικό Βέλγιο, σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Έρευνα της αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών

Το Βέλγιο ξεκίνησε έρευνα για τα δύο αυτά περιστατικά, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν.

Όπως τόνισε, φύλακες εντόπισαν τα drones την Κυριακή και την Τρίτη, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα της αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών ADIV.

Ο εντοπισμός περίπου πέντε drones το Σάββατο και δύο την Τρίτη συνέβη τη νύχτα, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ο τύπος τους, δήλωσε στο Reuters πηγή κοντά στην έρευνα.

«Δεν ήταν ερασιτέχνες»

«Δεν ήταν έργο ερασιτεχνών, αλλά έμπειρων χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή τις τελευταίες εβδομάδες μετά από τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεταξύ άλλων σε μια άλλη βελγική στρατιωτική βάση, σε αεροδρόμια στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και στην περιοχή της Βαλτικής.