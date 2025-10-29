Η ΕΕ καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί «όλα τα μέρη» να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλα τα μέρη να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός», τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανουάρ Ελ Ανούνι. «Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως στην εφαρμογή όλων των φάσεων του σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση».

Ισχυρή απάντηση από το Ισραήλ

Το Ισραήλ πραγματοποίησε ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί σε απάντηση σε μια επίθεση τρομοκρατών χθες που σκότωσε έναν στρατιώτη, καθώς και στην αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει 13 σορούς ομήρων που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Γάζα, όπως ορίζεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ριμπέρα: «Χρειαζόμαστε μια ευκαιρία για ειρήνη, όχι δικαιολογίες για νέες επιθέσεις»

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, επικριτής του Ισραήλ, αναφέρει σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρειαζόμαστε μια ευκαιρία για ειρήνη, όχι δικαιολογίες για νέες επιθέσεις».

Η Ριμπέρα, της οποίας το χαρτοφυλάκιο στην ΕΕ δεν περιλαμβάνει την εξωτερική πολιτική, είναι πρώην μέλος της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Ισπανίας — μια από τις πιο επικριτικές φωνές της Ευρώπης για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα, διαφώνησε με την επιτροπή, αποκαλώντας τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα «γενοκτονία».

Πηγή: AFP, Times of Israel