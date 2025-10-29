Ισραήλ: Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στη Γάζα στόχευσαν διοικητές τάγματος και λόχων, εγκαταστάσεις όπλων και σήραγγες

Ο ισραηλινός στρατός προσδιόρισε τους διοικητές της Χαμάς που στόχευσε κατά τη διάρκεια των επιδρομών του στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τρίτη, σε απάντηση στις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική ομάδα.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών στις επιδρομές είναι αρκετοί τρομοκράτες που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές του στόχευσαν δεκάδες τρομοκρατικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων δύο διοικητών σε επίπεδο τάγματος, δύο αναπληρωτών διοικητών τάγματος και 16 διοικητών λόχων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων.

Οι επιδρομές στόχευσαν επίσης παρατηρητήρια, εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων, τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και σήραγγες, σύμφωνα με τον IDF.

לאחר הפרות ההסכם על ידי חמאס וטרם כניסת האכיפה המחודשת: צה״ל ושב״כ תקפו עשרות מחבלים ברצועה, בהם שני מחבלים בדרג מג”ד, שני מחבלים בדרג סמג”ד ו-16 מחבלים בדרג מפקדי פלוגה במהלך הלילה, צה״ל ושב״כ תקפו בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ״ן ושב”כ ובאמצעות חיל האוויר, מטרות של ארגוני… pic.twitter.com/UEr3ONcN52 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2025

Ακόμη, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ακόμη ότι οι διοικητές της Χαμάς που στόχευσε σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Ποια στελέχη της Χαμάς στοχοποιήθηκαν

Ωστόσο, ο IDF κατονόμασε αρκετούς τρομοκράτες που, όπως λέει, διείσδυσαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και σκοτώθηκαν στις επιδρομές της προηγούμενης ημέρας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται: ο Μουχαμάντ Ισά, διοικητής διμοιρίας στη Δύναμη ”Νούχμπα” της Χαμάς, ο Φαουάζ Ουγουάιντα, διοικητής πυρήνα της Δύναμης Nukhba, ο Μουχαμάντ Αμπού Σαρία και ο Νιντάλ Αμπού Σαρία, και οι δύο μέλη της τρομοκρατικής ομάδας της Ταξιαρχίας Μουτζαχεντίν, και ο Χατέμ Μουσά Κουντρα, διοικητής λόχου της Δύναμης ”Νούχμπα” που ηγήθηκε της επίθεσης στο Κιμπούτς Εϊν Χασλοσά στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: Times of Israel