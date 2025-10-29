Logo Image

Ισραήλ: Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στη Γάζα στόχευσαν διοικητές τάγματος και λόχων, εγκαταστάσεις όπλων και σήραγγες

Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στη Γάζα στόχευσαν διοικητές τάγματος και λόχων, εγκαταστάσεις όπλων και σήραγγες

Screenshot/X-idfonline

Ποια στελέχη της Χαμάς στοχοποιήθηκαν 

Ο ισραηλινός στρατός προσδιόρισε τους διοικητές της Χαμάς που στόχευσε κατά τη διάρκεια των επιδρομών του στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τρίτη, σε απάντηση στις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική ομάδα.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών στις επιδρομές είναι αρκετοί τρομοκράτες που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές του στόχευσαν δεκάδες τρομοκρατικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων δύο διοικητών σε επίπεδο τάγματος, δύο αναπληρωτών διοικητών τάγματος και 16 διοικητών λόχων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων.

Οι επιδρομές στόχευσαν επίσης παρατηρητήρια, εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων, τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και σήραγγες, σύμφωνα με τον IDF.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μεταστροφή – έκπληξη του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Μεταστροφή – έκπληξη του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Ακόμη, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ακόμη ότι οι διοικητές της Χαμάς που στόχευσε σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Ποια στελέχη της Χαμάς στοχοποιήθηκαν

Ωστόσο, ο IDF κατονόμασε αρκετούς τρομοκράτες που, όπως λέει, διείσδυσαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και σκοτώθηκαν στις επιδρομές της προηγούμενης ημέρας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται: ο Μουχαμάντ Ισά, διοικητής διμοιρίας στη Δύναμη ”Νούχμπα” της Χαμάς, ο Φαουάζ Ουγουάιντα, διοικητής πυρήνα της Δύναμης Nukhba, ο Μουχαμάντ Αμπού Σαρία και ο Νιντάλ Αμπού Σαρία, και οι δύο μέλη της τρομοκρατικής ομάδας της Ταξιαρχίας Μουτζαχεντίν, και ο Χατέμ Μουσά Κουντρα, διοικητής λόχου της Δύναμης ”Νούχμπα” που ηγήθηκε της επίθεσης στο Κιμπούτς Εϊν Χασλοσά στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube