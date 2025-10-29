Γεωργία: Την απαγόρευση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχεδιάζει η κυβέρνηση

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης της Γεωργίας να απαγορεύσει τις τρεις κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης κινδυνεύουν να βυθίσουν τη χώρα σε μια «μονοκομματική δικτατορία», προειδοποίησαν την Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το κυβερνών κόμμα στη Γεωργία δήλωσε την Τρίτη ότι ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας να απαγορεύσει τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι «υπονομεύουν τη νομιμότητα της κυβέρνησης και εργάζονται κατά της συνταγματικής τάξης» .

Σε απάντηση, οι δύο εισηγήτριες για τη Γεωργία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Εντίτε Εστρέλα και η Σαμπίνα Κούντιτς, εξέδωσαν δήλωση καλώντας τις γεωργιανές αρχές να επανεξετάσουν αυτήν την πρωτοβουλία.

«Η απαγόρευση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θα εγκαθιδρύσει ουσιαστικά μια μονοκομματική δικτατορία και θα ήταν ασυμβίβαστη με την ένταξη της Γεωργίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης», αναφέρουν.

Η Γεωργία είναι ένα από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός φορέα που προστατεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ήπειρο.

«Τελευταίο βήμα προς μια βασιλεία τρόμου στη Γεωργία»

Οι δύο συνεισηγήτριες πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους ότι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Τιφλίδα πριν από το τέλος του έτους.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γεωργίας, το οποίο θεωρείται ευρέως ότι ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα, έχει εννέα μήνες για να αποφανθεί σχετικά με την απαγόρευση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η πρώην πρόεδρος Σαλόμε Ζουραμπισβίλι, η οποία εντάχθηκε στην αντιπολίτευση μετά τις βουλευτικές εκλογές, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του κυβερνώντος κόμματος ως «το τελικό βήμα προς μια βασιλεία τρόμου στη Γεωργία», πιστεύοντας ότι στόχευε να βυθίσει τη χώρα σε ένα «αυταρχικό καθεστώς ρωσικού τύπου» .

Το Γεωργιανό Όνειρο, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Μπιτζίνα Ιβανισαβίλι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι επιτίθεται στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και ότι φέρνει τη χώρα πιο κοντά στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν απομακρύνοντας τον στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Le Figaro