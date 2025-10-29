Logo Image

Η Λιθουανία θα διατηρήσει κλειστά τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου λόγω μπαλονιών

Κόσμος

Η Λιθουανία θα διατηρήσει κλειστά τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου λόγω μπαλονιών

EPA/STR

Ποιες περιπτώσεις λαμβάνονται ως εξαιρέσεις

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, λόγω των πρόσφατων διαταραχών στον εναέριο χώρο από μπαλόνια λαθρεμπόρων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα μπαλόνια λαθρεμπόρων που μετέφεραν τσιγάρα, τα οποία προκάλεσαν το κλείσιμο αεροδρομίων πέντε φορές αυτόν τον μήνα, αποτελούσαν μια μορφή υβριδικής επίθεσης και ότι η χώρα της θα αρχίσει να τα καταρρίπτει.

Η Λιθουανία αποφάσισε να διατηρήσει κλειστά και τα δύο σημεία ελέγχου της στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη. «Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα αποτελέσει ταλαιπωρία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας και το λυπούμαστε, αλλά θεωρούμε την ασφάλεια εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρέσεις γίνονται για διπλωμάτες, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία που εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία, για άτομα που διέρχονται από τη δυτική ρωσική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ και για αλλοδαπούς με ανθρωπιστικές βίζες της Λιθουανίας, ανέφερε η κυβέρνηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ιντερ: Τραγικό ατύχημα για τον Μαρτίνεθ, σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Ιντερ: Τραγικό ατύχημα για τον Μαρτίνεθ, σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Οργισμένη η αντίδραση του Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία ήταν μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, ο οποίος εγκαινιάζει μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.

Πηγή: Reuters 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube