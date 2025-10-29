Η Λιθουανία θα διατηρήσει κλειστά τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου λόγω μπαλονιών

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, λόγω των πρόσφατων διαταραχών στον εναέριο χώρο από μπαλόνια λαθρεμπόρων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα μπαλόνια λαθρεμπόρων που μετέφεραν τσιγάρα, τα οποία προκάλεσαν το κλείσιμο αεροδρομίων πέντε φορές αυτόν τον μήνα, αποτελούσαν μια μορφή υβριδικής επίθεσης και ότι η χώρα της θα αρχίσει να τα καταρρίπτει.

Η Λιθουανία αποφάσισε να διατηρήσει κλειστά και τα δύο σημεία ελέγχου της στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη. «Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα αποτελέσει ταλαιπωρία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας και το λυπούμαστε, αλλά θεωρούμε την ασφάλεια εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρέσεις γίνονται για διπλωμάτες, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία που εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία, για άτομα που διέρχονται από τη δυτική ρωσική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ και για αλλοδαπούς με ανθρωπιστικές βίζες της Λιθουανίας, ανέφερε η κυβέρνηση.

Οργισμένη η αντίδραση του Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία ήταν μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, ο οποίος εγκαινιάζει μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.

Πηγή: Reuters