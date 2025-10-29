Ρωσία: Επιτυχής η δοκιμή της πυρηνικής υπερ-τορπίλης «Ποσειδώνας»

O Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε την δοκιμή του «Ποσειδώνα», μίας υπερ – τορπίλης με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικού οπλισμού.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη δοκιμή.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αμφότεροι περιγράψει τον «Ποσειδώνα» ως μία νέα κατηγορία «όπλου αντιποίνων», που είναι ικανό να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στους ωκεανούς και να καταστήσει μη κατοικήσιμες τις παραθαλάσσιες πόλεις που δυνητικά θα πλήξει.

Υπάρχουν λίγες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον Ποσειδώνα, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόνομη τορπίλη με πυρηνική κεφαλή.

Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν κατά τη διάρκειά συνάντησης του (για τσάι) με Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας σε νοσοκομείο της Μόσχας.

Όπως δήλωσε ο Πούτιν, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Ισχυρότερος από τον πύραυλο «Σατανά ΙΙ»

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε από υποβρύχιο φορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε την πυρηνική μονάδα με την οποία το όπλο ήταν συδεδεμένο για ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν και σε πανηγυρικούς τόνους πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο».

«Εναι μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Ποσειδώνα ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, γνωστό επόσης ως Satan II.

«Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά την ισχύ ακόμη και του πιο διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat», δήλωσε ο Πούτιν.

Reuters