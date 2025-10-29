Η Γερμανία καλεί το Ισραήλ να επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στη Γάζα

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» μετά την πιο αιματηρή νύχτα βομβαρδισμών στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στις αρχές αυτού του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ απάντησε στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ενός εφέδρου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από πυρά ελεύθερου σκοπευτή στη νότια Γάζα.

«Καλούμε το Ισραήλ να επιδείξει στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω δεινά», αναφέρει ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωση του υπουργείου που δημοσιεύθηκε ενόψει ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στην περιοχή.

Πηγή: AFP, Times of Israel