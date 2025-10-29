Logo Image

Οι ΗΠΑ μειώνουν την στρατιωτική τους παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη

Κόσμος

Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS

Για «προσαρμογή» κάνει λόγο το ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Ρουμανία και τους συμμάχους της ότι θα μειώσουν την παρουσία των στρατευμάτων τους που έχουν αναπτυχθεί στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν  στη Ρουμανία μετά από αυτήν την επαναξιολόγηση, την οποία το ΝΑΤΟ χαρακτηρίζει «προσαρμογή».

«Δεν μιλάμε για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά για τη διακοπή της εναλλαγής μιας ταξιαρχίας που είχε στοιχεία σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ (σ.σ. η στρατιωτική μονάδα δεν σταθμεύει μόνιμα σ’ ένα σημείο), συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας Ιονουτ Μοστεάνου.

«Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη Ρουμανία, βοηθώντας στην αποτροπή οποιασδήποτε απειλής και αποτελώντας εγγύηση της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

«Οι στρατηγικές δυνατότητες παραμένουν αμετάβλητες», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι «το σύστημα πυραυλικής άμυνας στο Ντεβέσελου παραμένει πλήρως λειτουργικό.

«Μια ομάδα αεροπορικής μάχης θα παραμείνει στην αεροπορική βάση Κογκαλνιτσεάνου, όπως συνέβαινε πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία», πρόσθεσε. Σύμφωνα με το υπουργείο , «η απόφαση ήταν αναμενόμενη» και είναι «το αποτέλεσμα των νέων προτεραιοτήτων της (αμερικανικής) προεδρικής διοίκησης, όπως αυτές ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο».

Πηγή: Le Figaro

