Οι ρωσικές ομάδες που εμφανίζονται από το πουθενά και προκαλούν χάος στις ουκρανικές δυνάμεις

Εμφανίζονται από το πουθενά και προκαλούν χάος στις ουκρανικές δυνάμεις που επιχειρούν στις γραμμές του μετώπου. Ο λόγος για τις μικρές ομάδας διείσδυσης που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, σε μια νέα τακτική που εφαρμόζει όλο και πιο συχνά στο ουκρανικό μέτωπο.

Πώς δρουν

Οι ρωσικές αυτές ομάδες συνήθως καθοδηγούνται από διοικητές που παρακολουθούν μέσω ενός drone που πετάει από πάνω και μεταδίδουν κρίσιμες πληροφορίες μέσω ασυρμάτου.

Μόλις περάσουν περπατώντας τις γραμμές των εχθροπραξιών (αν και υπάρχουν επίσης προπτώσεις που χρησιμοποιούνται και μοτοσικλετιστές), και ενώ προσπαθούν να παραμένουν κρυμμένες, οι ρωσικές ομάδες προσπαθούν να καταλάβουν θέσεις και να προκαλέσουν προβλήματα στις εξαντλημένες ουκρανικές δυνάμεις φέρνοντας το χάος.

Οι στόχοι τους

Οι Ρώσοι που διεισδύουν στις ουκρανικές θέσεις έχουν διαφορετικές αποστολές. Άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν σημαντικές θέσεις, δημιουργώντας ένα θύλακα, και προσπαθούν να τις κρατήσουν μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις σε αυτό το σημείο. Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει την Ουκρανία να εκτρέψει στρατεύματα από άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής για να αντιμετωπίσει την εισβολή, η οποία φαίνεται να σχηματίζεται από το πουθενά.

Σύμφωνα μάλιστα με αναφορές από το πεδίο, έχει συμβεί σε γραμμή μετώπου έκτασης 6 μιλίων, οι Ρώσοι γνωρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν μπορούσαν την επιτηρούν πλήρως, άδραξαν την ευκαιρία και επιχείρησαν να διεισδύσουν σε 14 διαφορετικές τοποθεσίες ταυτόχρονα.

Άλλοι πάλι επικεντρώνονται απλά στην αποδιοργάνωση της ουκρανικής άμυνας εξαπολύοντας επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τοποθετώντας νάρκες κοντά στις θέσεις τους. Για παράδειγμα, υπήρξε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας Ρώσος στρατιώτης παραβίασε την πρώτη γραμμή χωρίς να έχει όπλο μαζί του. Κρατούσε μόνο μια αντιαρματική νάρκη καθώς ο σκοπός του ήταν να ρίξει τη νάρκη στις ουκρανικές θέσεις και να τις ανατινάξει.

«Τεράστιες» οι ρωσικές απώλειες αλλά αποδοτική η τακτική

Ουκρανοί στρατιώτες, που μίλησαν στο Business Insider, αναγνωρίζουν τα προβλήματα που τους προκαλεί αυτή η τακτική της Μόσχας, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτές οι ομάδες αποτελούνται συνήθως από μικρό αριθμό στρατιωτών οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι πόροι.

«Υπάρχουν εκατοντάδες Ρώσοι που είναι έτοιμοι να πεθάνουν σε αυτές τις άσκοπες επιθέσεις κάθε μέρα, και αυτό δεν έχει τέλος», δήλωσε ένας Ουκρανός στρατιώτης, τονίζοντας ότι οι ρωσικές απώλειες είναι «τεράστιες».

Οι ρωσικές ομάδες διείσδυσης συχνά ξεκινούν τις αποστολές τους αρκετά μίλια μακριά από το μέτωπο, με τα πόδια. Κρύβονται στις δεντροστοιχίες ή εγκαταλελειμμένα σπίτια καθώς περπατούν προς τους στόχους τους. Μερικοί στρατιώτες επιβιώνουν, αλλά πολλοί από αυτούς σκοτώνονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή επιθέσεις πυροβολικού.

Η τακτική δεν είναι καινούργια, ωστόσο, πλέον εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά από τις ρωσικές δυνάμεις, με τους Ουκρανούς στρατιώτες να εκτιμούν ότι πλέον γίνεται ο κανόνας.

Η προσπάθεια διείσδυσης έχει «γίνει η κύρια τακτική μάχης» στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, κατά τον Ντίμκο Ζλουκτένκο, χειριστή μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων του Κιέβου. Ο ίδιος χαρακτήρισε την τακτική «πρόβλημα» επειδή είναι αποτελεσματική και επιτρέπει στη Ρωσία να εισχωρήσει βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος.

Το μέτωπο

Η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σε περίπου 800 μίλια κατά μήκος της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την συνεχή παρακολούθηση προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και με τη συνεχή επιτήρηση που παρέχεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό καθιστούν δύσκολη την κάλυψη κάθε εκατοστού, δημιουργώντας ευκαιρίες για αυτές τις αιφνιδιαστικές εισβολές.

Οι Ουκρανοί χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις διεισδύσεις, αλλά όταν το κάνουν, αποκαλύπτουν τις θέσεις τους. Η Ρωσία, έτσι, παρακολουθώντας, μπορεί να εντοπίσει βάσεις και περιοχές εκτόξευσης.