Ο τυφώνας Melissa χτυπά την Κούβα με ανέμους 193 χλμ την ώρα

Ο τυφώνας Melissa πλήττει την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. «Παρατεταμένοι» άνεμοι έως και 193 χλμ/ώρα χτυπούν τη νότια ακτή της χώρας.

Αφού διέσχισε την Τζαμάικα ως η ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε τη χώρα στη σύγχρονη ιστορία, ο τυφώνας Melissa πλήττει την Κούβα.

Στην Τζαμάικα, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κηρύσσει «περιοχή καταστροφής» και προειδοποιεί για «καταστροφικές επιπτώσεις».

Η έκταση των ζημιών στην Τζαμάικα δεν έχει γίνει ακόμα σαφής, αλλά ο Χόλνες προειδοποιεί για ζημιές σε σπίτια και νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι είπε στο BBC ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να «ελέγξουν αν όλοι είναι ζωντανοί», ενώ δημοσιογράφοι του δικτύου αναφέρουν ότι είναι αδύνατον να επικοινωνήσουν με γνωστούς του.

Βρετανοί τουρίστες αναφέρουν στο BBC ότι δεν είναι ασφαλές να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους.

Αφού χτυπήσει την Κούβα, ο τυφώνας θα κινηθεί βορειοανατολικά προς τις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.