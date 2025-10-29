Επιβεβαίωσε το ραντεβού Τραμπ και Σι η Κίνα – «Θα καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, οι οποίοι θα βρεθούν τετ α τετ την Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Αναμένεται ότι θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, μια συμφωνία για παύση στην επιβολή αυστηρότερων δασμών από αμερικανικής πλευράς και στον περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών από κινεζικής.

Το ραντεβού των δύο ηγετών επιβεβαίωσε σήμερα και η Κίνα, που μέχρι στιγμής δεν είχε αναφερθεί στη διεξαγωγή της συνάντησης. Οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες «για τις διμερείς σχέσεις και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η συνάντηση έρχεται εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις δύο δυνάμεις.

Στη Νότια Κορέα ο Τραμπ

Μιλώντας από το Air Force One, καθώς έφτανε στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, με έμφαση στην εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στους τιμωρητικούς δασμούς που σχετίζονται με τη διακίνηση φαιντανύλης, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι θα τους μειώσω, επειδή πιστεύω ότι (σ.σ. οι Κινέζοι) θα μας βοηθήσουν με το πρόβλημα της φαιντανύλης». «Η Κίνα θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου» σχετικά με το συνθετικό οπιοειδές που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία», είπε σε άλλες του δηλώσεις στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), προσθέτοντας ότι θα είναι μια «καλή συμφωνία και για τους δύο». «Ο κόσμος παρακολουθεί και νομίζω ότι θα έχουμε κάτι πολύ συναρπαστικό για όλους», πρόσθεσε.

«Διαπραγματευτική τακτική το εμπόριο»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «έχει τερματίσει οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες και σε πολλές περιπτώσεις το εμπόριο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον τερματισμό αυτών των πολέμων».

Ανέφερε ότι το εμπόριο έχει αποτελέσει διαπραγματευτική τακτική σε διάφορες περιπτώσεις, από τις εχθροπραξίες στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης μέχρι τη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και τη Μέση Ανατολή.

Οι δασμοί προβλέπεται να μειώσουν το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 4 τρισ. δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια, τόνισε επίσης ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι είναι «στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο από αυτό».

«Αυτή είναι η εθνική ασφάλεια, επειδή δεν μπορείς να έχεις ελλείμματα και δεν μπορείς να έχεις χρέη παντού».